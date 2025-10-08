Lecornu wystąpił na konferencji prasowej przed spotkaniem z przedstawicielami Partii Socjalistycznej i Zielonych.

Sébastien Lecornu mówi, że perspektywa przedterminowych wyborów jest odległa

- Z dobrych informacji wszystkie, które odbyłem z przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Yaël Braun-Pivet, z przewodniczącym Senatu Gérardem Larchererem i z partiami politycznymi - Unią Demokratów i Niezależnych, Republikanami, LIOT (grupa deputowanych z terytoriów zamorskich oraz posłów o orientacji liberalnej i centrowej), Ruchem Demokratycznym, partią Horizon, Odrodzeniem (Renaissance, partia Macrona - red.) i innymi, wskazują, że jest pragnienie, by uchwalić budżet Francji przed 31 grudnia tego roku - oświadczył zdymisjonowany premier.

Lecornu przekonywał, że w związku z wynikiem dotychczasowych rozmów perspektywa przedterminowych wyborów parlamentarnych (domaga się ich Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen i Jordana Bardelli) wydaje się odległa. Zdymisjonowany premier dodał, że wieczorem spotka się z Emmanuelem Macronem, by omówić z nim wyniki swoich politycznych konsultacji.

Zdymisjonowany premier wyjaśnił też, że ci ministrowie, którzy znaleźli się w powołanym przez niego rządzie, który przetrwał zaledwie kilkanaście godzin, nie dostaną odpraw w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującym odwołanym członkom rządu. - Jest oczywiste, że ministrowie, którzy byli ministrami tylko przez kilka godzin, nie będą uprawnieni do tej rekompensaty. Zdecydowałem się zawiesić jej wypłacenie. Nie możemy domagać się oszczędności, jeśli sami nie będziemy dawać przykładu – podkreślił.