Aktualizacja: 08.10.2025 10:23 Publikacja: 08.10.2025 10:02
Sébastien Lecornu
Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq
Lecornu wystąpił na konferencji prasowej przed spotkaniem z przedstawicielami Partii Socjalistycznej i Zielonych.
- Z dobrych informacji wszystkie, które odbyłem z przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Yaël Braun-Pivet, z przewodniczącym Senatu Gérardem Larchererem i z partiami politycznymi - Unią Demokratów i Niezależnych, Republikanami, LIOT (grupa deputowanych z terytoriów zamorskich oraz posłów o orientacji liberalnej i centrowej), Ruchem Demokratycznym, partią Horizon, Odrodzeniem (Renaissance, partia Macrona - red.) i innymi, wskazują, że jest pragnienie, by uchwalić budżet Francji przed 31 grudnia tego roku - oświadczył zdymisjonowany premier.
Czytaj więcej
Były premier Francji Edouard Philippe, lider centroprawicowej partii Horuzons (w przeszłości poli...
Lecornu przekonywał, że w związku z wynikiem dotychczasowych rozmów perspektywa przedterminowych wyborów parlamentarnych (domaga się ich Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen i Jordana Bardelli) wydaje się odległa. Zdymisjonowany premier dodał, że wieczorem spotka się z Emmanuelem Macronem, by omówić z nim wyniki swoich politycznych konsultacji.
Zdymisjonowany premier wyjaśnił też, że ci ministrowie, którzy znaleźli się w powołanym przez niego rządzie, który przetrwał zaledwie kilkanaście godzin, nie dostaną odpraw w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującym odwołanym członkom rządu. - Jest oczywiste, że ministrowie, którzy byli ministrami tylko przez kilka godzin, nie będą uprawnieni do tej rekompensaty. Zdecydowałem się zawiesić jej wypłacenie. Nie możemy domagać się oszczędności, jeśli sami nie będziemy dawać przykładu – podkreślił.
Lecornu zrezygnował ze stanowiska szefa rządu zaledwie 27 dni po desygnowaniu go na to stanowisko przez Emmanuela Macrona. Lecornu podał się do dymisji zaledwie kilkanaście godzin po przedstawieniu składu rządu, po tym jak wchodzący w skład rządu (jako szef MSW) Bruno Retailleau skrytykował Lecornu za to, że ten nie spełnił obietnicy zerwania z polityką swoich poprzedników. Była to reakcja Retailleau na wejście w skład rządu Bruno Le Maire'a, byłego ministra gospodarki i finansów, obwinianego za obecną trudną sytuację budżetową Francji (Paryż boryka się z długiem rzędu 116 proc. PKB).
Macron, kilka godzin po przyjęciu dymisji Lecornu, poprosił go o realizację misji ostatniej szansy i dał mu 48 godzin na rozmowy ws. znalezienia poparcia dla rządu. Szansą dla Lecornu miało być to, że Le Maire zadeklarował, iż nie wejdzie w skład gabinetu, co jest próbą odzyskania poparcia francuskiej centroprawicy dla rządu.
Lecornu zapowiedział, że przeprowadzi ostateczne rozmowy ze wszystkimi siłami politycznymi. Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen oświadczyło jednak, że żaden z liderów ugrupowania nie uda się na rozmowy ze zdymisjonowanym premierem. Rozmowy ostatniej szansy miały trwać do środy rano.
Więcej informacji wkrótce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Lecornu wystąpił na konferencji prasowej przed spotkaniem z przedstawicielami Partii Socjalistycznej i Zielonych.
Barykady po protestach w Tbilisi sprzątnięto, ogień ugaszono, kostkę brukową umyto. Gruzji, pod rządami oligarch...
Były premier Francji Edouard Philippe, lider centroprawicowej partii Horuzons (w przeszłości polityk Republikanó...
Dwa lata po krwawym ataku Hamasu z 7 października 2023 roku bilans wojny w Strefie Gazy jest dramatyczny. Zginęł...
Prezydent Tajwanu Lai Ching-te uważa, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powinien otrzymać Pokojową...
Byłemu prezydentowi USA Joe Bidenowi nie wpadają do kieszeni lukratywne kontrakty, z których cieszyli się jego p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas