Wyniki wyborów do izby niższej czeskiego parlamentu były podawane na bieżąco przez Czeski Urząd Statystyczny. Najpierw spływały dane z małych komisji, później z tych w większych miastach.

Faworytem był opozycyjny ruch ANO byłego premiera Andreja Babiša. Prezydent Czech Petr Pavel po oddaniu głosu w piątek powiedział dziennikarzom, że lider ANO zadeklarował, iż nie poprze pomysłu zorganizowania referendum o wyjściu z Unii Europejskiej i NATO.

Wybory w Czechach: Są wyniki z niemal wszystkich obwodów. Kto wygrał?

Po przeliczeniu głosów niemal ze wszystkich obwodów wiadomo już, że wybory parlamentarne w Czechach wygrała konserwatywna partia Akcja Niezadowolonych Obywateli (ANO). Jak wskazano, zdobyła ona 34,62 proc. głosów.

Na drugim miejscu znalazła się koalicja SPOLU, kierowana przez obecnego szefa rządu Petra Fialę. Uzyskała ona ok. 23,30 proc. głosów.