Konfederacja Wolność i Niepodległość to formacja, która zasiada w Sejmie od 2019 roku – w pierwszych wyborach parlamentarnych, w których startowała, zdobyła 6,81 proc. głosów i 11 mandatów, w drugich, w 2023 roku, 7,16 proc. głosów i 18 mandatów. Z kolei w wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2024 roku Konfederacja zdobyła 12,08 proc. głosów, co przełożyło się na 6 mandatów.

Reklama Reklama

Konfederacja dwukrotnie wystawiała też swojego kandydata w wyborach prezydenckich. W 2020 roku Krzysztof Bosak zajął czwarte miejsce i uzyskał 6,78 proc. głosów, z kolei w 2025 roku Sławomir Mentzen zajął trzecie miejsce, zdobywając 14,81 proc. głosów.

Liderami Konfederacji są dziś prezesi dwóch największych partii, które ją tworzą – Nowej Nadziei (Sławomir Mentzen) oraz Ruchu Narodowego (Krzysztof Bosak).

Sondaże wskazują, że Konfederacja mogłaby stworzyć rząd i z PiS, i z Koalicją Obywatelską

Sondaże wskazują, że dziś Konfederacja jest trzecią siłą w polskiej polityce z poparciem rzędu 13-15 proc. W ostatnim sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” formacja Mentzena i Bosaka uzyskała 13,4 proc. głosów, z kolei w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski – 14,7 proc. głosów, co przełożyło się na 80 mandatów. Oba sondaże wskazują, że bez Konfederacji w przyszłym Sejmie nie dałoby się sformować większości.