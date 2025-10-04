Aktualizacja: 04.10.2025 08:32 Publikacja: 04.10.2025 08:11
Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak
Foto: PAP
Konfederacja Wolność i Niepodległość to formacja, która zasiada w Sejmie od 2019 roku – w pierwszych wyborach parlamentarnych, w których startowała, zdobyła 6,81 proc. głosów i 11 mandatów, w drugich, w 2023 roku, 7,16 proc. głosów i 18 mandatów. Z kolei w wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2024 roku Konfederacja zdobyła 12,08 proc. głosów, co przełożyło się na 6 mandatów.
Konfederacja dwukrotnie wystawiała też swojego kandydata w wyborach prezydenckich. W 2020 roku Krzysztof Bosak zajął czwarte miejsce i uzyskał 6,78 proc. głosów, z kolei w 2025 roku Sławomir Mentzen zajął trzecie miejsce, zdobywając 14,81 proc. głosów.
Liderami Konfederacji są dziś prezesi dwóch największych partii, które ją tworzą – Nowej Nadziei (Sławomir Mentzen) oraz Ruchu Narodowego (Krzysztof Bosak).
Sondaże wskazują, że dziś Konfederacja jest trzecią siłą w polskiej polityce z poparciem rzędu 13-15 proc. W ostatnim sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” formacja Mentzena i Bosaka uzyskała 13,4 proc. głosów, z kolei w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski – 14,7 proc. głosów, co przełożyło się na 80 mandatów. Oba sondaże wskazują, że bez Konfederacji w przyszłym Sejmie nie dałoby się sformować większości.
Foto: Tomasz Sitarski
Wyniki sondażowe pokazują, że Konfederacja mogłaby stworzyć większość zarówno z PiS, jak i z Koalicją Obywatelską. Mimo apelu Jarosława Kaczyńskiego z końca lipca, gdy prezes PiS wezwał Konfederację do podpisania tzw. Deklaracji Polskiej, wykluczającej współpracę z KO, Konfederacja nie zdecydowała się na taki krok. Od tego czasu Jarosław Kaczyński i inni politycy PiS zaczęli ostro krytykować Sławomira Mentzena, określając go m.in. mianem współczesnego Leszka Balcerowicza i zarzucając mu, że przez ultraliberalną politykę postulowaną przez jego ugrupowanie, sytuacja życiowa wielu Polaków pogorszy się. Z kolei Mentzen nazywał Kaczyńskiego m.in. politycznym gangsterem, który niszczył swoich koalicjantów.
Z kolei Donald Tusk pytany na konferencji prasowej w Łomży o koalicję z Konfederacją mówił, że „nie planuje tak egzotycznej koalicji”. Dodał jednak, że „znajdujemy tam ludzi, którzy w sprawach gospodarczych mają – nazwijmy to – wolnorynkowe i bardzo liberalne poglądy, chyba bardziej niż ja nawet w niektórych sprawach, typu to, że każdy płaci za leczenie, za naukę”. – Wydaje mi się więc, że niektórzy w Konfederacji idą za daleko w radykalnym liberalizmie, ale ja generalnie słucham, wszędzie staram się znaleźć ludzi i usłyszeć jakieś sensowne zdania – dodał.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy chcieliby, aby Konfederacja weszła do przyszłego rządu.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
„Tak” na to pytanie odpowiedziało 25,7 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 45 proc. respondentów.
Zdania w tej kwestii nie ma 29,1 proc. badanych
(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku)
– Wejście Konfederacji do rządu częściej za niewłaściwe uważają kobiety (49 proc.) niż mężczyźni (41 proc.). Konfederacja nie powinna tworzyć rządu zdaniem co drugiej osoby z wyższym wykształceniem i nieco ponad połowy (51 proc.) badanych, którzy skończyli 50 lat. Szczególnie często takie zdanie podzielają osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (59 proc.) oraz zarabiający powyżej 7000 zł netto (53 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30 września-1 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
