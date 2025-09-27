Sondaż IBRiS. Jak zmieniło się zaufanie Polaków wobec Karola Nawrockiego?

Aktualizacja: 27.09.2025 11:32 Publikacja: 27.09.2025 11:24
Karol Nawrocki
Foto: PAP/Leszek Szymański
Na pierwszym miejscu we wrześniowym sondażu ponownie znalazł się prezydent Karol Nawrocki. W ubiegłym miesiącu stracił prowadzenie na rzecz Radosława Sikorskiego, ale tym razem wyprzedza go o punkt procentowy..
Prezydentowi ufa 48,8 proc. badanych (to o 7,5 pkt proc. więcej niż w badaniu z sierpnia). Nie ufa mu 40,6 proc. badanych, a neutralne zdanie ma o nim 10,6 proc. uczestników sondażu.
Na drugim miejscu znalazł się dotychczasowy lider rankingu zaufania, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Pozytywnie ocenia go 47,8 proc. badanych (to o 6 pkt proc. więcej niż w sierpniu). Elektorat negatywny Sikorskiego to 41,4 proc., a 10,1 proc. badanych ma o nim neutralną opinię.
Po raz pierwszy podium uzupełnia polityk Konfederacji, Krzysztof Bosak. Ufa mu 39,1 proc. ankietowanych (nie był ujęty w sierpniowym zestawieniu, w lipcowym zajął czwarte miejsce). Przeciwnego zdania jest 42,6 proc., a neutralne zdanie o Bosaku ma 14 proc. respondentów.
Czwarte miejsce we wrześniowym zestawieniu, podobnie jak w sierpniu, przypadło Donaldowi Tuskowi. Premierowi ufa 39 proc. badanych (to wzrost o 2,6 pkt proc.), nie ufa mu 54,7 proc. ankietowanych przez IBRiS. Z kolei Rafałowi Trzaskowskiemu ufa 37 proc. uczestników sondażu, nie ufa – 51,5 proc..
Na kolejnym miejscu zestawienia znalazł się Sławomir Mentzen (z zaufaniem badanych na poziomie 34,5 proc., czyli o 5,6 pkt proc. więcej niż w sierpniu).
Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się zaufaniem 34,4 proc. badanych, Mateusz Morawiecki – 33,9 proc.. Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 31,5 proc. uczestników badania IBRiS dla Onetu.
Andrzej Duda, niegdysiejszy lider rankingów zaufania po ustąpieniu z urzędu spadł na dalsze miejsca. We wrześniu zajął dziesiątą pozycję. Byłemu prezydentowi ufa 31 proc. badanych (spadek od sierpnia o 3,3 pkt proc.).
Jeszcze większy spadek zaliczyła kandydatka Lewicy w wyborach prezydenckich Magdalena Biejat. Ufa jej 29,6 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 6,2 pkt proc. w porównaniu z sierpniowym sondażem.
Na dole rankingu zaufania znajdują się natomiast prezes PiS Jarosław Kaczyński (ufa mu 27,9 proc. badanych), Adrian Zandberg (24,7 proc.) oraz Szymon Hołownia (19,3 proc.).
Zaufanie do polityków. Sondaż CBOS z 9 września 2025
Foto: Infografika PAP
Źródło: rp.pl
