Sondaż IBRiS. Jak zmieniło się zaufanie Polaków wobec Karola Nawrockiego?

Karol Nawrocki i Radosław Sikorski. Zamiana miejsc

Na pierwszym miejscu we wrześniowym sondażu ponownie znalazł się prezydent Karol Nawrocki. W ubiegłym miesiącu stracił prowadzenie na rzecz Radosława Sikorskiego, ale tym razem wyprzedza go o punkt procentowy..

Prezydentowi ufa 48,8 proc. badanych (to o 7,5 pkt proc. więcej niż w badaniu z sierpnia). Nie ufa mu 40,6 proc. badanych, a neutralne zdanie ma o nim 10,6 proc. uczestników sondażu.

Na drugim miejscu znalazł się dotychczasowy lider rankingu zaufania, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Pozytywnie ocenia go 47,8 proc. badanych (to o 6 pkt proc. więcej niż w sierpniu). Elektorat negatywny Sikorskiego to 41,4 proc., a 10,1 proc. badanych ma o nim neutralną opinię.

Krzysztof Bosak na podium

Po raz pierwszy podium uzupełnia polityk Konfederacji, Krzysztof Bosak. Ufa mu 39,1 proc. ankietowanych (nie był ujęty w sierpniowym zestawieniu, w lipcowym zajął czwarte miejsce). Przeciwnego zdania jest 42,6 proc., a neutralne zdanie o Bosaku ma 14 proc. respondentów.