Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż IBRiS. Jak zmieniło się zaufanie Polaków wobec Karola Nawrockiego?

We wrześniowym rankingu zaufania do polityków, przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie portalu Onet, doszło do istotnych przetasowań. Na podium pojawił się nowy polityk, dotychczasowemu liderowi ufa mniej badanych, a jego miejsce zajął lider sprzed dwóch miesięcy.

Publikacja: 27.09.2025 11:24

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

Karol Nawrocki i Radosław Sikorski. Zamiana miejsc

Na pierwszym miejscu we wrześniowym sondażu ponownie znalazł się prezydent Karol Nawrocki. W ubiegłym miesiącu stracił prowadzenie na rzecz Radosława Sikorskiego, ale tym razem wyprzedza go o punkt procentowy.. 

Prezydentowi ufa 48,8 proc. badanych (to o 7,5 pkt proc. więcej niż w badaniu z sierpnia). Nie ufa mu 40,6 proc. badanych, a neutralne zdanie ma o nim 10,6 proc. uczestników sondażu.

Na drugim miejscu znalazł się dotychczasowy lider rankingu zaufania, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Pozytywnie ocenia go 47,8 proc. badanych (to o 6 pkt proc. więcej niż w sierpniu). Elektorat negatywny Sikorskiego to 41,4 proc., a 10,1 proc. badanych ma o nim neutralną opinię.

Czytaj więcej

Prezydent elekt Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
Polityka
Sondaż IBRiS: Mocne przetasowania w rankingu zaufania do polityków. Nowy lider

Krzysztof Bosak na podium

Po raz pierwszy podium uzupełnia polityk Konfederacji, Krzysztof Bosak. Ufa mu 39,1 proc. ankietowanych (nie był ujęty w sierpniowym zestawieniu, w lipcowym zajął czwarte miejsce). Przeciwnego zdania jest 42,6 proc., a neutralne zdanie o Bosaku ma 14 proc. respondentów.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż: Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 92 proc. wyborców PiS i Konfederacji

Donald Tusk i Radosław Sikorski. Jak wypadli?

Czwarte miejsce we wrześniowym zestawieniu, podobnie jak w sierpniu, przypadło Donaldowi Tuskowi. Premierowi ufa 39 proc. badanych (to wzrost o 2,6 pkt proc.), nie ufa mu 54,7 proc. ankietowanych przez IBRiS. Z kolei Rafałowi Trzaskowskiemu ufa 37 proc. uczestników sondażu, nie ufa – 51,5 proc.. 

Na kolejnym miejscu zestawienia znalazł się Sławomir Mentzen (z zaufaniem badanych na poziomie 34,5 proc., czyli o 5,6 pkt proc. więcej niż w sierpniu).

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się zaufaniem 34,4 proc. badanych, Mateusz Morawiecki – 33,9 proc.. Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 31,5 proc. uczestników badania IBRiS dla Onetu. 

Ile osób ufa Andrzejowi Dudzie? 

Andrzej Duda, niegdysiejszy lider rankingów zaufania po ustąpieniu z urzędu spadł na dalsze miejsca. We wrześniu zajął dziesiątą pozycję. Byłemu prezydentowi ufa 31 proc. badanych (spadek od sierpnia o 3,3 pkt proc.).

Czytaj więcej

Liderzy sondażu zaufania CBOS (od trzeciego miejsca): Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen i Andrzej Dud
Polityka
Sondaż CBOS: Andrzej Duda liderem rankingu zaufania do polityków. Karol Nawrocki z największym wzrostem
Reklama
Reklama

Jeszcze większy spadek zaliczyła kandydatka Lewicy w wyborach prezydenckich Magdalena Biejat. Ufa jej 29,6 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 6,2 pkt proc. w porównaniu z sierpniowym sondażem.

Na dole rankingu zaufania znajdują się natomiast prezes PiS Jarosław Kaczyński (ufa mu 27,9 proc. badanych), Adrian Zandberg (24,7 proc.) oraz Szymon Hołownia (19,3 proc.).

Zaufanie do polityków. Sondaż CBOS z 9 września 2025

Zaufanie do polityków. Sondaż CBOS z 9 września 2025

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Osoby Krzysztof Bosak Radosław Sikorski Karol Nawrocki

Karol Nawrocki i Radosław Sikorski. Zamiana miejsc

Na pierwszym miejscu we wrześniowym sondażu ponownie znalazł się prezydent Karol Nawrocki. W ubiegłym miesiącu stracił prowadzenie na rzecz Radosława Sikorskiego, ale tym razem wyprzedza go o punkt procentowy.. 

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Bogdan Klich
Polityka
Sondaż: Czy rząd powinien znaleźć innego kandydata na ambasadora w USA?
Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński
Polityka
Rzecznik MSZ traci stanowisko? Nieoficjalnie: Paweł Wroński ma odejść
Premier Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Poziom poparcia dla rządu Donalda Tuska spadł poniżej 30 proc. To pierwszy raz
Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski
Polityka
Trzaskowski apeluje, by Nawrockiego oceniać merytorycznie. „Przestańcie się nabijać”
Reklama
Reklama
e-Wydanie