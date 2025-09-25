Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Aktywiści z Ostatniego Pokolenia zapowiadają okupację Sejmu

Ostatnie Pokolenia zapowiedziało, że w piątek o godzinie 10 rozpocznie okupację Sejmu. Aktywiści zapowiadają, że w tern sposób chcą dopilnować, by marszałek Sejmu Szymon Hołownia skierował ich projekt ustawy “Lex Ostatnie Pokolenie” do komisji.

Publikacja: 25.09.2025 14:33

Aktywiści z Ostatniego Pokolenia zapowiadają okupację Sejmu

Foto: Fotorzepa / Jerzy Dudek

Przemysław Malinowski

Sprawa dotyczy skierowanego do marszałka Sejmu projektu ustawy ws. transportu publicznego. Dokument został przekazany przez Klub Parlamentarny Lewicy. 

Projekt ustawy zakłada przeniesienie funduszy z rozbudowy autostrad na kolej i autobusy oraz wprowadzenie wspólnego biletu na połączenia regionalne za 50 zł miesięcznie. Lewica tłumaczy, że Polski Bilet Powszechny byłby ważny w autobusach, kolei regionalnej, PKS-ach i komunikacji miejskiej w całym kraju.

Projekt ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego w Sejmie

– Złożenie ustawy w Sejmie, które implikuje obowiązek izby do jej rozpatrzenia, jest historyczną chwilą zarówno dla tego ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa, ale także dla przeciwdziałania zmianom klimatu i walki o sprawiedliwość społeczną w Polsce – mówi Julia Keane, współzałożycielka Ostatniego Pokolenia.

– Ostatnie Pokolenie, jako ruch niepartyjny i ponadpolityczny, zwracało się z realizacją postulatów do różnych opcji politycznych, w szczególności do premiera Donalda Tuska, wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego i prezydenta RP Karola Nawrockiego, jednak dopiero wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty i przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska poważnie potraktowali sygnalizowane przez ruch problemy społeczne i rozpoczęli dialog, którego efektem jest złożenie przez Klub ustawy w imieniu obywateli – dodaje.

Reklama
Reklama

Przed złożeniem dokumentu posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska podkreślała na konferencji prasowej, że celem jest przeniesienie finansowania z dróg na transport szynowy. – Chcemy zachęcić Polki i Polaków do tego, żeby przesiedli się ze swoich aut na transport zbiorowy po to, żeby ograniczyć emisję CO2, żeby ograniczyć ocieplanie się klimatu, który powoduje kryzysy – mówiła.

Planowana okupacja Sejmu odbędzie się pod hasłem „Odbierzmy władzę bogaczom”. Do czasu publikacji artykułu na stronie Ostatniego Pokolenia zapisały się na to wydarzenie 183 osoby. „By rozpocząć i utrzymać okupację potrzebujemy przynajmniej 200 osób.” – informują aktywiści.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Osoby Szymon Hołownia Sejm ostatnie pokolenie

Sprawa dotyczy skierowanego do marszałka Sejmu projektu ustawy ws. transportu publicznego. Dokument został przekazany przez Klub Parlamentarny Lewicy. 

Projekt ustawy zakłada przeniesienie funduszy z rozbudowy autostrad na kolej i autobusy oraz wprowadzenie wspólnego biletu na połączenia regionalne za 50 zł miesięcznie. Lewica tłumaczy, że Polski Bilet Powszechny byłby ważny w autobusach, kolei regionalnej, PKS-ach i komunikacji miejskiej w całym kraju.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Prezydent Karol Nawrocki (P) i szef BBN Sławomir Cenckiewicz (L)
Polityka
ABW wyjaśni udział Sławomira Cenckiewicza w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Łukasz Michnik, rzecznik prasowy klubu Lewicy
Polityka
Jesienią do Sejmu trafi projekt ws. podatku zdrowotnego. „Ten system długo tak nie pociągnie”
Polityka
Skandal w Domu Poselskim. Łukasz Mejza zaatakował senatora
Grzegorz Schetyna
Polityka
Grzegorz Schetyna: Wypowiedź Donalda Trumpa to była kompletnie nowa rzecz. To jest zwrot w polityce USA
Reklama
Reklama
e-Wydanie