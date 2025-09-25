Aktualizacja: 25.09.2025 14:46 Publikacja: 25.09.2025 14:33
Sprawa dotyczy skierowanego do marszałka Sejmu projektu ustawy ws. transportu publicznego. Dokument został przekazany przez Klub Parlamentarny Lewicy.
Projekt ustawy zakłada przeniesienie funduszy z rozbudowy autostrad na kolej i autobusy oraz wprowadzenie wspólnego biletu na połączenia regionalne za 50 zł miesięcznie. Lewica tłumaczy, że Polski Bilet Powszechny byłby ważny w autobusach, kolei regionalnej, PKS-ach i komunikacji miejskiej w całym kraju.
– Złożenie ustawy w Sejmie, które implikuje obowiązek izby do jej rozpatrzenia, jest historyczną chwilą zarówno dla tego ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa, ale także dla przeciwdziałania zmianom klimatu i walki o sprawiedliwość społeczną w Polsce – mówi Julia Keane, współzałożycielka Ostatniego Pokolenia.
– Ostatnie Pokolenie, jako ruch niepartyjny i ponadpolityczny, zwracało się z realizacją postulatów do różnych opcji politycznych, w szczególności do premiera Donalda Tuska, wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego i prezydenta RP Karola Nawrockiego, jednak dopiero wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty i przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska poważnie potraktowali sygnalizowane przez ruch problemy społeczne i rozpoczęli dialog, którego efektem jest złożenie przez Klub ustawy w imieniu obywateli – dodaje.
Przed złożeniem dokumentu posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska podkreślała na konferencji prasowej, że celem jest przeniesienie finansowania z dróg na transport szynowy. – Chcemy zachęcić Polki i Polaków do tego, żeby przesiedli się ze swoich aut na transport zbiorowy po to, żeby ograniczyć emisję CO2, żeby ograniczyć ocieplanie się klimatu, który powoduje kryzysy – mówiła.
Planowana okupacja Sejmu odbędzie się pod hasłem „Odbierzmy władzę bogaczom”. Do czasu publikacji artykułu na stronie Ostatniego Pokolenia zapisały się na to wydarzenie 183 osoby. „By rozpocząć i utrzymać okupację potrzebujemy przynajmniej 200 osób.” – informują aktywiści.
