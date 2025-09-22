Rzeczpospolita
Wydarzenia
Jimmy Kimmel wróci na antenę ABC. „Odbyliśmy rzeczowe rozmowy”

Kanał telewizyjny ABC, który 18 września zdecydował się zdjąć z anteny program „Jimmy Kimmel Live”, poinformował, że zmieniono decyzję w tej sprawie. „Ostatnie dni spędziliśmy na rzeczowych rozmowach z Jimmym i po tych rozmowach podjęliśmy decyzję o wznowieniu emisji programu” – wyjaśniono w oświadczeniu.

Aktualizacja: 22.09.2025 23:51 Publikacja: 22.09.2025 23:45

Jimmy Kimmel wróci na antenę ABC. „Odbyliśmy rzeczowe rozmowy”

Foto: REUTERS/Daniel Cole

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego program „Jimmy Kimmel Live” został początkowo zdjęty z anteny ABC?
  • Jaki wpływ na decyzję o zawieszeniu programu miały komentarze Jimmy'ego Kimmela?
  • Jakie były reakcje Donalda Trumpa na decyzje ABC dotyczące programu Kimmela?
  • Jak śmierć Charliego Kirka wpłynęła na dyskusję polityczną w USA?

18 września należący do The Walt Disney Company kanał telewizyjny ABC zdecydował się zdjąć z anteny program „Jimmy Kimmel Live”Zaledwie kilka dni później przekazano, że wróci on jednak na ekrany. 

Jimmy Kimmel znów na antenie ABC. Jak uzasadniono zmianę decyzji?

23 września program Jimmy’ego Kimmela – który zaledwie kilka dni temu został zawieszony w związku z komentarzami jego gospodarza na temat zabójstwa Charliego Kirka – powróci na antenę ABC.

„W minioną środę podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu produkcji programu, aby nie podsycać napiętej sytuacji w tak emocjonalnym momencie dla naszego kraju” – poinformował w poniedziałek The Walt Disney Company, do którego należy kanał telewizyjny ABC. „Ta decyzja została podjęta, ponieważ uznaliśmy, że niektóre komentarze pojawiły się w niefortunnym czasie i dlatego były nieczułe” – dodano w oświadczeniu. „Ostatnie dni spędziliśmy na rzeczowych rozmowach z Jimmym i po tych rozmowach podjęliśmy decyzję o wznowieniu emisji programu we wtorek” – wyjaśniono. 

Co o zabójstwie Charliego Kirka powiedział Jimmy Kimmel?

W programie z 10 września Kimmel krytykował środowisko polityczne Trumpa, czyli tzw. ruch MAGA (akronim od Make America Great Again, czyli hasła wyborczego Trumpa „Uczyńmy Amerykę znów wielką”) za to, że „próbowało przedstawić chłopaka, który zamordował Charliego Kirka, jako kogoś innego niż jeden z nich i robiło wszystko, co mogło, by ugrać na tym polityczne punkty”. Kimmel skrytykował też Trumpa za sposób okazywania żałoby po zabójstwie Kirka. – W ten sposób czterolatek opłakuje swoją złotą rybkę – mówił, nawiązując do jednego z wystąpień prezydenta USA. 

W przeszłości Trump wiele razy wyrażał uznanie dla Kirka za zdobywanie poparcia dla niego wśród młodszych wyborców w czasie kampanii prezydenckiej w 2024 roku.

ABC poinformowała o zdjęciu programu Kimmela z anteny, po tym, jak spółka Nexstar Media Group ogłosiła, że przestanie emitować program w 32 stacjach telewizyjnych powiązanych z ABC. – Uwagi pana Kimmela o śmierci pana Kirka są obraźliwe i pozbawione wyczucia w kluczowym czasie dla naszego politycznego dyskursu – uzasadniał tę decyzję Andrew Alford z zarządu spółki Nexstar. 

Do zdjęcia programu Kimmela przez ABC doszło niedługo po złożeniu przez Trumpa pozwu przeciwko „New York Times” i wydawnictwu  Penguin Random House. Trump domaga się w pozwie 15 mld dolarów zadośćuczynienia za zniesławianie go. 

Trump chwalił ABC za odwagę ws. Kimmela

Program „Jimmy Kimmel Live” to amerykański talk-show, który ABC emituje od 2003 roku. Jest jednym z najdłużej emitowanych tego typu programów w telewizji ABC. 

Prezydent USA Donald Trump prawdopodobnie nie będzie zadowolony z tego, że ABC zmieniła decyzję ws. Kimmela. Po decyzji dotyczącej bezterminowego zawieszenia emisji programu polityk pogratulował bowiem w serwisie Truth Social „odwagi ABC” i dodał, że Kimmel jest pozbawiony talentu, a jego program miał, jak stwierdził, kiepską oglądalność. 

W tym samym wpisie Trump zaapelował do NBC, by ta zwolniła dwóch prowadzących programy talk-show – Jimmy'ego Falona i Setha Meyersa, którzy w swoich programach często kpią z prezydenta USA. 

Wcześniej Trump wielokrotnie naciskał na nadawców, by zaprzestali emisji programów, które budziły jego zastrzeżenia. Wzywał też Federalną Komisję Łączności (FCC), by odbierała koncesje stacjom, które tego nie zrobią. 

Według badań telemetrycznych program „Jimmy Kimmel Live” w ubiegłym sezonie emisji (2024/2025) oglądało średnio 1,57 mln widzów. Program Kimmela, podobnie jak inne tego typu programy emitowane przez klasyczne telewizje, traci popularność na rzecz emitowanych w internecie podcastów.

Śmierć Charliego Kirka. Zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah

31-letni Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah, śmiertelnie postrzelony w szyję. Podejrzanym o jego zabójstwo jest 22-letni Tyler Robinson z Utah, który został zatrzymany po trwającej niemal dwie doby obławie i oskarżony o morderstwo z premedytacją. Śledczy domagają się wobec niego kary śmierci. Zamach miał prawdopodobnie tło polityczne. 

W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku Kirk i grupa, której był współtwórcą – Turning Point USA (Punkt zwrotny USA) – największa konserwatywna organizacja młodzieżowa, odegrali ważną rolę w mobilizowaniu młodych wyborców, by głosowali na kandydata Partii Republikańskiej. 

Konto Kirka w serwisie X obserwowało 5,3 mln użytkowników. Aktywista był też gospodarzem popularnego podcastu i programu radiowego „The Charlie Kirk Show”. Niedawno pojawił się jako współprowadzący w programie Fox News „Fox & Friends”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Media

Jimmy Kimmel znów na antenie ABC. Jak uzasadniono zmianę decyzji?

e-Wydanie