Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego program „Jimmy Kimmel Live” został początkowo zdjęty z anteny ABC?

Jaki wpływ na decyzję o zawieszeniu programu miały komentarze Jimmy'ego Kimmela?

Jakie były reakcje Donalda Trumpa na decyzje ABC dotyczące programu Kimmela?

Jak śmierć Charliego Kirka wpłynęła na dyskusję polityczną w USA?

18 września należący do The Walt Disney Company kanał telewizyjny ABC zdecydował się zdjąć z anteny program „Jimmy Kimmel Live”. Zaledwie kilka dni później przekazano, że wróci on jednak na ekrany.

Jimmy Kimmel znów na antenie ABC. Jak uzasadniono zmianę decyzji?

23 września program Jimmy’ego Kimmela – który zaledwie kilka dni temu został zawieszony w związku z komentarzami jego gospodarza na temat zabójstwa Charliego Kirka – powróci na antenę ABC.

„W minioną środę podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu produkcji programu, aby nie podsycać napiętej sytuacji w tak emocjonalnym momencie dla naszego kraju” – poinformował w poniedziałek The Walt Disney Company, do którego należy kanał telewizyjny ABC. „Ta decyzja została podjęta, ponieważ uznaliśmy, że niektóre komentarze pojawiły się w niefortunnym czasie i dlatego były nieczułe” – dodano w oświadczeniu. „Ostatnie dni spędziliśmy na rzeczowych rozmowach z Jimmym i po tych rozmowach podjęliśmy decyzję o wznowieniu emisji programu we wtorek” – wyjaśniono.