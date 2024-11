Łukasz Adamski: Szokujące, jak bardzo oderwani od rzeczywistości byli amerykańscy celebryci

To zabawne, że córka Dicka Cheneya, którego McKay wykreował w „Vice” na postać absolutnie demoniczną, republikanka Liz Chaney stanęła w tych wyborach obok Kamali Harris. Nie pomogło. Skala zwycięstwa alt-prawicy poraziła. Duet Trump/Vance zebrał nie tylko 295 głosów elektorskich, ale również wygrał tzw. popular vote. Ta sztuka udała się ostatnio na prawicy tylko Georgowi W. Bushowi w 2004 roku, gdy jeszcze był na fali popularności przywództwa po atakach z 11 września 2001 roku. Do tego dochodzi przejęcie przez republikanów Senatu i prawdopodobnie Izby Reprezentantów. Trump może mianować też kolejnych konserwatywnych sędziów, którzy zabetonują jeszcze mocniej Sąd Najwyższy. I ma szansę powtórzyć dokonanie Franklina Delano Roosevelta, czyli nominować połowę sędziów SN, wpływając na lata na jego agendę ideową.

Podkreślam skalę zwycięstwa Trumpa, bo pokazuje ona, w jak drastyczny sposób ludzie tacy jak McKay i Moore pomylili się w ocenie rzeczywistości. A mówimy przecież o artystach, którzy byli bliżej „zwykłego człowieka” i nie wykazywali takiego oderwania od rzeczywistości jak hollywoodzkie elity.

Nie pomogła nawet Taylor Swift

Taylor Swift, Beyonce, Eminem, Lady Gaga, Harrison Ford, Leonardo di Caprio, Bruce Springsteen… Zatrzymam się w tym miejscu, bo spis wszystkich czołowych celebrytów popierających Kamalę Harris byłby dłuższy niż ten tekst. Gdy w wyścigu był jeszcze Joe Biden, w poważnej prasie powstawały wielkie elaboraty o tym, czy poparcie od Swift, która ma ponad pół miliarda (sic!) obserwujących na Instagramie, przeważy szalę w wyborach. „Swifties”, czyli milionowa rzesza wyznawców (już nawet nie fanów) 34-letniej gwiazdy miała na jej jedno zawołanie ruszyć do urn i zagłosować przeciwko Trumpowi, który notabene też odniósł się do poparcia Swift, podkreślając nawet, że jako prezydent obniżył takim jak ona radykalnie podatki.

Czytaj więcej Komentarze Taylor Swift może zgotować Donaldowi Trumpowi amerykańskie Jagodno Gwiazda muzyki pop Taylor Swift poparła Kamalę Harris na prezydentkę USA. Jest obrażana przez republikanów, nazywana „bezdzietną kociarą”, posądzana o absurdalne spiski. Bo jej poparcie może mieć olbrzymi wpływ na wybory. Z kilku powodów.

Dawni przyjaciele Trumpa z showbiznesu, którzy przez dekady zapraszali go do swoich popularnych programów, prześcigali się w ostatnich miesiącach w krytyce Trumpa oraz jego wyborców. Robert de Niro odmieniał przez wszystkie przypadki słowo „fuck” w opisie Trumpa. Jimmy Kimmel, który na żywo podczas prowadzenia ostatnich Oscarów odpowiadał Trumpowi na jego wpisy o sobie w mediach społecznościowych, w pierwszym swoim programie po 6 listopada niemal rozpłakał się na antenie. Billie Eilish napisała tylko: „To wojna przeciwko kobietom.” Aktor John Cusack uznał, że Amerykanie wybrali nazistę, bo są nihilistami. Przytaczam te dwa wpisy z całego stosu mniej lub bardziej emocjonalnych i histerycznych wywodów celebrytów, bo one najlepiej diagnozują ich oderwanie od reszty społeczeństwa.

Ludzie z tego środowiska mieli pouczać zwykłych Amerykanów?

Ponad 73 mln Amerykanów nie głosowało na Trumpa przez swój nihilizm i nienawiść do kobiet. Populista Trump lepiej zdiagnozował problemy ekonomiczne USA niż demokraci, którzy skupiali się za mocno na kwestiach obyczajowych i nie potrafili sprzedać spójnej wizji naprawy kraju przez Kamalę Harris, która była częścią administracji rządzącej Ameryką przez cztery ostatnie lata. Na Trumpa głosowało na dodatek więcej czarnoskórych i Latynosów niż w 2016 roku, którzy najwidoczniej niewiele robili sobie z głosów o faszyzmie „pomarańczowego Hitlera”.