Sikorski w Nowym Jorku na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ: Nie damy się zastraszyć

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, które odbywa się w poniedziałek, Radosław Sikorski wygłosił przemówienie. Polski minister spraw zagranicznych zauważył między innymi, że rosyjskie myśliwce weszły w estońską przestrzeń powietrzną bez zgody tego kraju, co stało się zaledwie tydzień po tym, jak drony – także rosyjskie – wleciały na terytorium Polski. - Jeśli to są przypadki, dlaczego się do nich nie przyznać? - powiedział.

Polityk zwrócił się także z „jedną prośbą” do władz Rosji. - Nikt nie popiera waszych prób podbicia Ukrainy i nie damy się zastraszyć. Gdyby kolejna rakieta lub inny obiekt wleciał w naszą przestrzeń – celowo czy omyłkowo – jeśli zostanie zestrzelony, a szczątki spadną na terytorium NATO, nie przychodźcie tutaj narzekać. Zostaliście ostrzeżeni - podkreślił.

Wcześniej MSZ zapowiedziało, że szef polskiej dyplomacji przedstawi między innymi polskie stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także hybrydowych działań Kremla wobec Polski i naszych sojuszników. Polityk – zgodnie z zapowiedziami – omówić miał też kwestie związane z wejściem Polski do grupy G20.

Szef MSZ – jeszcze przed spotkaniem – zapytany został przez dziennikarzy o przesłanie naszego krajuo oraz o to, co chce osiągnąć. - Po pierwsze chcę wyrazić naszą solidarność z Estonią, Rumunią i wszystkimi tymi krajami, które są ofiarami rosyjskiej wojny hybrydowej, której częścią są naruszania granicy na morzu i w powietrzu – powiedział. - Przede wszystkim chcę uświadomić Federacji Rosyjskiej, że łamie Kartę Narodów Zjednoczonych, że nie wywiązuje się ze swojego obowiązku jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa do utrzymywania pokoju. Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa nie jest immunitetem na łamanie prawa międzynarodowego, na zbrodnie wojenne, tylko narzuca dodatkowy obowiązek o zabieganie o pokój – dodał.

– Proszę czekać na moje przemówienie, myślę, że się pan nie zawiezie – mówił wcześniej Sikorski, zapytany przez jednego z dziennikarzy o jego wystąpienie w Nowym Jorku.