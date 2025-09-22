– Uważam, że Adam Szłapka jest niezłym rzecznikiem rządu. Na pewno nie ma na koncie żadnych wpadek, a biorąc pod uwagę, jak ciężki był to czas dla rządu, to wielki sukces – mówi Michał Szułdrzyński już na początku rozmowy. Podkreśla jednak, że problem komunikacyjny nie był kluczową bolączką rządu, a powołanie rzecznika nie rozwiązuje wszystkich problemów.

– To tak trochę wygląda, jakby gorączkę i przeziębienie rząd leczył naklejając plaster – zauważa Marzena Tabor-Olszewska.

Premier i prezydent – rywale czy partnerzy?

Dużo miejsca w dyskusji zajmuje relacja Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim. Michał Szułdrzyński zwraca uwagę, że choć obie strony toczą spory, pojawia się też element wzajemnego szacunku. – Mam wrażenie, że premier dostrzega w Karolu Nawrockim znacznie poważniejszego przeciwnika, niż w przypadku Andrzeja Dudy. I że rząd znacznie poważniej traktuje prezydenta – jako podmiotowego gracza – podkreśla.

Z drugiej strony obie strony polityczne karmią się polaryzacją. – Oni będą starali się sobą wypełnić całą przestrzeń. Mam wrażenie, że ewidentnie coś łączy prezydenta i premiera – dodaje Szułdrzyński, zauważając, że nawet w ostrych sporach pojawia się cień wzajemnego uznania.

Nie oznacza to jednak końca politycznych starć. – Prezydent i premier nie rozciągają tego w żadne zawieszenie broni – ocenia Szułdrzyński, komentując wydarzenia po rosyjskim ataku dronowym. Podkreśla, że sprawy wojskowe są wyłączone z politycznej gry, ale dyplomacja wciąż pozostaje polem ostrych konfliktów.

Priorytety rządu – konkret czy lista życzeń?

W drugiej części rozmowy pojawia się temat konferencji ministra Macieja Berka, który zaprezentował aż 58 priorytetów rządu. – Priorytet to sprawa lub zadanie, które powinno być załatwione w pierwszej kolejności. Nie może być 58 priorytetów – komentuje Szułdrzyński.

Lista obejmuje m.in. bezpieczeństwo, rozwój energetyki jądrowej czy cyfryzację, ale problem leży gdzie indziej. – To są wszystko bardzo słuszne rzeczy, ale problemem jest skuteczność w ich realizacji – podkreśla gość podcastu.

Polaryzacja i brak zdolności do mówienia o sukcesach sprawiają, że nawet realne osiągnięcia znikają w politycznych sporach. – Trochę brakuje nam w Polsce takiej umiejętności mówienia o naszych sukcesach – zauważa redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Rozmowa kończy się wskazaniem, co powinno być absolutnym priorytetem rządu. – Tym, co dla Polaków w tej chwili najważniejsze, jest poczucie bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo wewnętrzne, międzynarodowe, gospodarcze i zdrowotne. Bez niego żadna polityka nie będzie skuteczna – podsumowuje Michał Szułdrzyński. – Z dezinformacją da się walczyć wyłącznie prawdą – przypomina jeszcze jeden z kluczowych wątków.