Dlaczego spór akurat na linii Nawrocki–Sikorski? Przede wszystkim prezydent wyrósł na najbardziej aktywnego przedstawiciela obozu prawicy. Dziś to nie Jarosław Kaczyński ani Mariusz Błaszczak, Andrzej Duda czy Mateusz Morawiecki są przywódcami obozu prawicowego, lecz Karol Nawrocki. Już w pierwszym miesiącu urzędowania Nawrocki pokazał, że planuje prezydenturę tak aktywną, jakiej jeszcze historia III RP nie znała. Podobną aktywność wykazywał Lech Wałęsa, ale został prezydentem na mocy innej konstytucji, w dodatku był legendą Solidarności i swój styl funkcjonowania w antykomunistycznej opozycji próbował przenieść na niwę państwową.

Kłopot w tym, że to, co jest na rękę zarówno obozowi prawicy, jak i obozowi liberalnemu, które żywią się polaryzacją, wcale nie jest dobre dla polskiego państwa

Nawrocki wygrał wybory i – w przeciwieństwie do swego poprzednika, który miał skłonność do popadania w kilkumiesięczne okresy hibernacji – z przytupem rozpoczął sprawowanie funkcji od spektakularnych wet, propozycji legislacyjnych i zagranicznych wizyt.

Dlaczego Sikorski? Bo w rządzie są tylko dwa miejsca, w których kompetencje krzyżują się z uprawnieniami głowy państwa – ministerstwo obrony i resort dyplomacji. W obecnej sytuacji międzynarodowej konflikt prezydenta z MON byłby niedopuszczalny, w dodatku Władysław Kosiniak-Kamysz jest politykiem, który świetnie ułożył sobie relacje z Andrzejem Dudą i zdaje się też być w niezłej komitywie z Nawrockim. Dla prawicowego ludu, wychowanego na propagandowych produkcyjniakach mediów ze stajni Jacka Kurskiego, to Radosław Sikorski jest wcieleniem całego zła. Na prawicowej liście diabłów wicepremier Sikorski zajmuje pozycję na podium, niedaleko Angeli Merkel i Donalda Tuska.

W dodatku – jak pisałem niedawno – Sikorski, stając się głównym adwersarzem Nawrockiego, buduje swoją polityczną pozycję w obozie liberalnym. Dlatego w jego interesie jest to, by spór z prezydentem był jak najbardziej intensywny.

Dlaczego na dłuższą metę spór na linii Nawrocki–Sikorski jest zagrożeniem dla funkcjonowania państwa?

Kłopot w tym, że to, co jest na rękę zarówno obozowi prawicy, jak i obozowi liberalnemu, które żywią się polaryzacją, wcale nie jest dobre dla polskiego państwa. Słusznie mówił kilka dni temu Donald Tusk, że Rosja, widząc, jak łatwo jest podzielić rząd i prezydenta, będzie to wykorzystywać w przyszłości.