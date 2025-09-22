Włoskie związki zawodowe działające na poziomie lokalnym wezwały do 24-godzinnego strajku generalnego pracowników sektora publicznego i prywatnego w geście solidarności z Palestyńczykami.

Włochy: Protestujący chcą zatrzymania tego, co robi Izrael

Protesty zakłóciły funkcjonowanie transportu publicznego, kursowanie pociągów, pracę szkół i działanie portów – relacjonuje AP. Transport publiczny funkcjonuje w poniedziałek w ograniczonym zakresie w dużych miastach, takich jak Rzym czy Mediolan.

W Mediolanie niewielka grupa protestujących, ubranych na czarno i uzbrojonych w pałki, próbowała wyłamać drzwi wejściowe do budynku głównej stacji w mieście, ale została rozproszona przez policję. W Rzymie ponad 20 tys. osób zebrało się przed główną stacją kolejową w mieście, by protestować przeciwko pogarszającej się sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy.

W portach takich jak Genua czy Livorno transport towarów został spowolniony lub częściowo zablokowany.