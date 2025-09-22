Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pilne posiedzenie ONZ. Polskę w Nowym Jorku reprezentuje Radosław Sikorski

W poniedziałek szef MSZ Radosław Sikorski reprezentuje Polskę podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanego na prośbę Estonii. Spotkanie jest odpowiedzią na naruszenie przestrzeni powietrznej tego kraju przez rosyjskie myśliwce.

Aktualizacja: 22.09.2025 16:46 Publikacja: 22.09.2025 16:16

Pilne posiedzenie ONZ. Polskę w Nowym Jorku reprezentuje Radosław Sikorski

Foto: REUTERS/Alina Smutko

Ada Michalak, mz

Podczas poniedziałkowego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanego na prośbę Estonii, nasz kraj w Stanach Zjednoczonych reprezentuje wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. 

Jak zapowiedziało w niedzielę MSZ, szef polskiej dyplomacji przedstawi między innymi polskie stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także hybrydowych działań Kremla wobec Polski i naszych sojuszników. Polityk – zgodnie z zapowiedziami – omówi też kwestie związane z wejściem Polski do grupy G20.

Sikorski bierze udział w otwarciu 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego, a także w nieformalnym spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej (FAC) oraz tzw. kolacji transatlantyckiej, na którą Sekretarz Stanu USA zaprasza partnerów z NATO i Unii Europejskiej. W programie jest też blisko 20 spotkań dwustronnych z przedstawicielami innych państw oraz urzędnikami wysokiego szczebla ONZ.

W 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uczestniczyć będzie również prezydent Polski Karol Nawrocki. We wtorek – pierwszego dnia debaty generalnej – podczas sesji popołudniowej (ok. 23.00 czasu polskiego) wygłosić ma on przemówienie. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Myśliwce Eurofighter. Zdjęcie ilustracyjne
Konflikty zbrojne
Nad Bałtykiem przechwycono rosyjski samolot. „Siły szybkiego reagowania otrzymały zadanie”

Sikorski w Nowym Jorku na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ

Szef MSZ wcześniej – jeszcze przed spotkaniem, które odbywa się w Nowym Jorku – zapytany został przez dziennikarzy o przesłanie naszego kraju. Polityk stwierdził, iż będzie w tej sprawie oświadczenie ministrów. – Co do Rady Bezpieczeństwa, sytuacja jest jeszcze w toku – powiedział, zaznaczając, że oprócz pilnego posiedzenia w sprawie naruszeń przestrzeni powietrznej Estonii może także odbyć się osobna dyskusja w sprawie Ukrainy. 

Mówiąc o tym, co będzie chciał powiedzieć na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, polityk stwierdził zaś, że „to, co zostało zawarte we wspomnianym oświadczeniu ministerialnym”. – Że Rosja zachowuje się nieodpowiedzialnie, bardzo ryzykownie, i że jest to eskalacja wojny hybrydowej, już nie tylko przeciwko Ukrainie, ale całej Europie – mówił Sikorski. 

Czytaj więcej

Rosyjskie MiG-31 naruszyly przestrzeń powietrzną Estonii
Konflikty zbrojne
Rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii. Czwarty raz w tym roku

– Proszę czekać na moje przemówienie, myślę, że się pan nie zawiezie – stwierdził Sikorski, zapytany przez jednego z dziennikarzy o jego wystąpienie w Nowym Jorku. 

Reklama
Reklama

Estonia poprosiła o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ odbywa się na prośbę Estonii. Kraj ten zwrócił się o zwołanie spotkania po naruszeniu jego przestrzeni powietrznej przez Rosję. 

W piątek estońskie władze poinformowały, że trzy myśliwce MiG-31 bez zgody przekroczyły granice powietrzne Estonii – członka Sojuszu Północnoatlantyckiego – pozostając tam przez 12 minut. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podkreślił, że Rosja już czterokrotnie w tym roku naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii, co samo w sobie jest nie do przyjęcia, lecz obecne zdarzenie z udziałem trzech myśliwców było „bezprecedensowo bezczelne”, ocenił.

Szef estońskiej dyplomacji zaznaczył także, że coraz częstsze prowokacje i agresywne testy granic ze strony Rosji powinny spotkać się z szybkim zaostrzeniem presji politycznej oraz ekonomicznej.

Estońskie wojsko podało, że incydent miał miejsce nad wyspą Vaindloo, około 100 km od stolicy, Tallina. Maszyny nie miały włączonych transponderów, nie zgłosiły planu lotu i nie nawiązały łączności z kontrolą ruchu lotniczego. Choć rosyjskie naruszenia przestrzeni powietrznej w rejonie wyspy Vaindloo zdarzają się stosunkowo często, to piątkowe wydarzenie wyróżniało się czasem trwania.

Czytaj więcej

Rosyjskich dronów było ponad 20. Strzelały głównie holenderskie F-35
Przemysł Obronny
Rosyjskich dronów było ponad 20. Strzelały głównie holenderskie F-35
Reklama
Reklama

Estonia – będąc zdecydowanym sojusznikiem Ukrainy – już w maju zgłaszała podobny incydent, gdy rosyjski myśliwiec chwilowo wszedł w przestrzeń NATO nad Bałtykiem podczas próby zatrzymania rosyjskiego tankowca, którego postrzegano jako część tzw. „floty cieni”, naruszającej zachodnie sankcje nałożone na Moskwę.

Zdarzenie, o którym poinformowały w piątek estońskie władze, miało miejsce nieco ponad tydzień po incydencie z nocą 9-10 września, gdy ponad 20 rosyjskich dronów przekroczyło polską przestrzeń powietrzną.

We wtorek, by omówić naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez Rosję, zbierze się także Rada Północnoatlantycka – najważniejszy organ decyzyjny NATO. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Dyplomacja Miejsca Polska Regiony Europa Estonia Rosja Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Radosław Sikorski Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) NATO

Podczas poniedziałkowego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanego na prośbę Estonii, nasz kraj w Stanach Zjednoczonych reprezentuje wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. 

Jak zapowiedziało w niedzielę MSZ, szef polskiej dyplomacji przedstawi między innymi polskie stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także hybrydowych działań Kremla wobec Polski i naszych sojuszników. Polityk – zgodnie z zapowiedziami – omówi też kwestie związane z wejściem Polski do grupy G20.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej“
Polityka
Tusk rośnie dzięki Nawrockiemu? Zaskakująca relacja premiera i prezydenta
Ukraińscy żołnierze
Polityka
Sejm rusza z ustawą abolicyjną. Polskim ochotnikom z Ukrainy nie będą grozić kary
Premier Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk o umorzeniu sprawy Sławomira Nowaka: moi oponenci także byliby w złej sytuacji, gdyby decydowali politycy
Donald Tusk
Polityka
Strzelanie do rosyjskich myśliwców? Jest wypowiedź Donalda Tuska
Reklama
Reklama
e-Wydanie