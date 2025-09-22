Pilne posiedzenie ONZ. Polskę w Nowym Jorku reprezentuje Radosław Sikorski

Podczas poniedziałkowego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanego na prośbę Estonii, nasz kraj w Stanach Zjednoczonych reprezentuje wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Jak zapowiedziało w niedzielę MSZ, szef polskiej dyplomacji przedstawi między innymi polskie stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także hybrydowych działań Kremla wobec Polski i naszych sojuszników. Polityk – zgodnie z zapowiedziami – omówi też kwestie związane z wejściem Polski do grupy G20.

Sikorski bierze udział w otwarciu 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego, a także w nieformalnym spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej (FAC) oraz tzw. kolacji transatlantyckiej, na którą Sekretarz Stanu USA zaprasza partnerów z NATO i Unii Europejskiej. W programie jest też blisko 20 spotkań dwustronnych z przedstawicielami innych państw oraz urzędnikami wysokiego szczebla ONZ.

W 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uczestniczyć będzie również prezydent Polski Karol Nawrocki. We wtorek – pierwszego dnia debaty generalnej – podczas sesji popołudniowej (ok. 23.00 czasu polskiego) wygłosić ma on przemówienie.