Pilne posiedzenie ONZ. Polskę w Nowym Jorku reprezentuje Radosław Sikorski

Foto: REUTERS/Alina Smutko
Podczas poniedziałkowego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanego na prośbę Estonii, nasz kraj w Stanach Zjednoczonych reprezentuje wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Jak zapowiedziało w niedzielę MSZ, szef polskiej dyplomacji przedstawi między innymi polskie stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także hybrydowych działań Kremla wobec Polski i naszych sojuszników. Polityk – zgodnie z zapowiedziami – omówi też kwestie związane z wejściem Polski do grupy G20.
Sikorski bierze udział w otwarciu 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego, a także w nieformalnym spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej (FAC) oraz tzw. kolacji transatlantyckiej, na którą Sekretarz Stanu USA zaprasza partnerów z NATO i Unii Europejskiej. W programie jest też blisko 20 spotkań dwustronnych z przedstawicielami innych państw oraz urzędnikami wysokiego szczebla ONZ.
W 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uczestniczyć będzie również prezydent Polski Karol Nawrocki. We wtorek – pierwszego dnia debaty generalnej – podczas sesji popołudniowej (ok. 23.00 czasu polskiego) wygłosić ma on przemówienie.
Szef MSZ wcześniej – jeszcze przed spotkaniem, które odbywa się w Nowym Jorku – zapytany został przez dziennikarzy o przesłanie naszego kraju. Polityk stwierdził, iż będzie w tej sprawie oświadczenie ministrów. – Co do Rady Bezpieczeństwa, sytuacja jest jeszcze w toku – powiedział, zaznaczając, że oprócz pilnego posiedzenia w sprawie naruszeń przestrzeni powietrznej Estonii może także odbyć się osobna dyskusja w sprawie Ukrainy.
Mówiąc o tym, co będzie chciał powiedzieć na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, polityk stwierdził zaś, że „to, co zostało zawarte we wspomnianym oświadczeniu ministerialnym”. – Że Rosja zachowuje się nieodpowiedzialnie, bardzo ryzykownie, i że jest to eskalacja wojny hybrydowej, już nie tylko przeciwko Ukrainie, ale całej Europie – mówił Sikorski.
– Proszę czekać na moje przemówienie, myślę, że się pan nie zawiezie – stwierdził Sikorski, zapytany przez jednego z dziennikarzy o jego wystąpienie w Nowym Jorku.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ odbywa się na prośbę Estonii. Kraj ten zwrócił się o zwołanie spotkania po naruszeniu jego przestrzeni powietrznej przez Rosję.
W piątek estońskie władze poinformowały, że trzy myśliwce MiG-31 bez zgody przekroczyły granice powietrzne Estonii – członka Sojuszu Północnoatlantyckiego – pozostając tam przez 12 minut. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podkreślił, że Rosja już czterokrotnie w tym roku naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii, co samo w sobie jest nie do przyjęcia, lecz obecne zdarzenie z udziałem trzech myśliwców było „bezprecedensowo bezczelne”, ocenił.
Szef estońskiej dyplomacji zaznaczył także, że coraz częstsze prowokacje i agresywne testy granic ze strony Rosji powinny spotkać się z szybkim zaostrzeniem presji politycznej oraz ekonomicznej.
Estońskie wojsko podało, że incydent miał miejsce nad wyspą Vaindloo, około 100 km od stolicy, Tallina. Maszyny nie miały włączonych transponderów, nie zgłosiły planu lotu i nie nawiązały łączności z kontrolą ruchu lotniczego. Choć rosyjskie naruszenia przestrzeni powietrznej w rejonie wyspy Vaindloo zdarzają się stosunkowo często, to piątkowe wydarzenie wyróżniało się czasem trwania.
Estonia – będąc zdecydowanym sojusznikiem Ukrainy – już w maju zgłaszała podobny incydent, gdy rosyjski myśliwiec chwilowo wszedł w przestrzeń NATO nad Bałtykiem podczas próby zatrzymania rosyjskiego tankowca, którego postrzegano jako część tzw. „floty cieni”, naruszającej zachodnie sankcje nałożone na Moskwę.
Zdarzenie, o którym poinformowały w piątek estońskie władze, miało miejsce nieco ponad tydzień po incydencie z nocą 9-10 września, gdy ponad 20 rosyjskich dronów przekroczyło polską przestrzeń powietrzną.
We wtorek, by omówić naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez Rosję, zbierze się także Rada Północnoatlantycka – najważniejszy organ decyzyjny NATO.
