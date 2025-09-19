Rzeczpospolita
Wydarzenia
Jarosław Kaczyński: Jako premier miałem zeszyty opisujące każdy resort. Czy Donald Tusk to robi?

Nie sądzę, żebym znalazł tam coś ciekawego - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiedział na konferencji prasowej na pytanie o przedstawione 19 września priorytety rządu Donalda Tuska.

Publikacja: 19.09.2025 13:42

Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński

Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

19 września Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu w Polsce wraz z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką przedstawili na konferencji prasowej priorytety rządu w czterech głównych obszarach: bezpieczeństwa, gospodarki, usprawnienia państwa i usług publicznych oraz cyfryzacji. 

Jarosław Kaczyński o priorytetach rządu Donalda Tuska; Nie sądzę, bym znalazł tam coś ciekawego

Prezes PiS pytany o wystąpienie przedstawicieli rządu odparł, że „jeżeli rząd działa w sposób właściwy, ciekawy, ma coś do powiedzenia, coś rzeczywiście robi, ma w składzie dobrych ministrów, wtedy trzeba się tym interesować”.

- Oczywiście zapoznam się z tym (priorytetami rządu – red.), ale nie sądzę, żebym tam znalazł coś ciekawego – dodał. - Oni postanowili przy pomocy słów przysłonić rzeczywistość - mówił też Kaczyński ostrzegając przed kryzysem gospodarczym, w który może zmienić się trwający już, jak mówił, kryzys finansów publicznych. 

Mariusz Błaszczak chwali Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński chwali się „jeszcze bardziej”

Gdy Kaczyński zakończył wypowiedź głos zabrał były wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak. - Ja byłem szefem kancelarii premiera Jarosława Kaczyńskiego (prezes PiS stał na czele rządu w latach 2006-2007) i to premier Kaczyński przedstawiał przez kilka godzin priorytety swojego rządu. A dziś Donalda Tuska nie było na prezentacji priorytetów jego rządu. Tu widać różnicę bardzo wyraźnie – wspominał. 

- To ja się jeszcze bardziej pochwalę, bo pan przewodniczący mnie pochwalił - ja to robiłem po kilku tygodniach życia premierem (…) i mówiłem rzeczywiście długo o każdym resorcie. I miałem też na biurku, czy też koło biurka zeszyty, gdzie każdy resort był opisany i opisane było co ma zrobić. Czy Donald Tusk takie rzeczy robi? Nie wiem, ale obawiam się że nie – dodał prezes PiS. 

Marcin Berek, który przedstawiał priorytety rządu, w ramach lipcowej rekonstrukcji objął stanowisko ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu (od 2023 roku jest już szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów). Jak mówił na konferencji 19 września po rekonstrukcji każdy z ministrów miał wskazać trzy priorytety, na których zamierza się skupić. Obecnie, po ustaleniu priorytetów, Berek ma monitorować ich realizację. 

