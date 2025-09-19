19 września Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu w Polsce wraz z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką przedstawili na konferencji prasowej priorytety rządu w czterech głównych obszarach: bezpieczeństwa, gospodarki, usprawnienia państwa i usług publicznych oraz cyfryzacji.

Jarosław Kaczyński o priorytetach rządu Donalda Tuska; Nie sądzę, bym znalazł tam coś ciekawego

Prezes PiS pytany o wystąpienie przedstawicieli rządu odparł, że „jeżeli rząd działa w sposób właściwy, ciekawy, ma coś do powiedzenia, coś rzeczywiście robi, ma w składzie dobrych ministrów, wtedy trzeba się tym interesować”.

- Oczywiście zapoznam się z tym (priorytetami rządu – red.), ale nie sądzę, żebym tam znalazł coś ciekawego – dodał. - Oni postanowili przy pomocy słów przysłonić rzeczywistość - mówił też Kaczyński ostrzegając przed kryzysem gospodarczym, w który może zmienić się trwający już, jak mówił, kryzys finansów publicznych.