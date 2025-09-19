Aktualizacja: 19.09.2025 13:50 Publikacja: 19.09.2025 13:42
Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński
Foto: PAP
19 września Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu w Polsce wraz z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką przedstawili na konferencji prasowej priorytety rządu w czterech głównych obszarach: bezpieczeństwa, gospodarki, usprawnienia państwa i usług publicznych oraz cyfryzacji.
Prezes PiS pytany o wystąpienie przedstawicieli rządu odparł, że „jeżeli rząd działa w sposób właściwy, ciekawy, ma coś do powiedzenia, coś rzeczywiście robi, ma w składzie dobrych ministrów, wtedy trzeba się tym interesować”.
Czytaj więcej
Ani postawienie na Amerykę, ani na Unię Europejską nie daje nam pełnej gwarancji bezpieczeństwa....
- Oczywiście zapoznam się z tym (priorytetami rządu – red.), ale nie sądzę, żebym tam znalazł coś ciekawego – dodał. - Oni postanowili przy pomocy słów przysłonić rzeczywistość - mówił też Kaczyński ostrzegając przed kryzysem gospodarczym, w który może zmienić się trwający już, jak mówił, kryzys finansów publicznych.
Gdy Kaczyński zakończył wypowiedź głos zabrał były wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak. - Ja byłem szefem kancelarii premiera Jarosława Kaczyńskiego (prezes PiS stał na czele rządu w latach 2006-2007) i to premier Kaczyński przedstawiał przez kilka godzin priorytety swojego rządu. A dziś Donalda Tuska nie było na prezentacji priorytetów jego rządu. Tu widać różnicę bardzo wyraźnie – wspominał.
- To ja się jeszcze bardziej pochwalę, bo pan przewodniczący mnie pochwalił - ja to robiłem po kilku tygodniach życia premierem (…) i mówiłem rzeczywiście długo o każdym resorcie. I miałem też na biurku, czy też koło biurka zeszyty, gdzie każdy resort był opisany i opisane było co ma zrobić. Czy Donald Tusk takie rzeczy robi? Nie wiem, ale obawiam się że nie – dodał prezes PiS.
Marcin Berek, który przedstawiał priorytety rządu, w ramach lipcowej rekonstrukcji objął stanowisko ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu (od 2023 roku jest już szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów). Jak mówił na konferencji 19 września po rekonstrukcji każdy z ministrów miał wskazać trzy priorytety, na których zamierza się skupić. Obecnie, po ustaleniu priorytetów, Berek ma monitorować ich realizację.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
19 września Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu w Polsce wraz z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką przedstawili na konferencji prasowej priorytety rządu w czterech głównych obszarach: bezpieczeństwa, gospodarki, usprawnienia państwa i usług publicznych oraz cyfryzacji.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu w Polsce, na konferencji prasowej przedstawił prior...
– Te słowa muszą budzić nasz niepokój – powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o wypowiedź prezydenta US...
Dymisja wiceprezydenta, ostre słowa od parlamentarzystów, zarzuty od opozycyjnych radnych – odrzucając uchwałę o...
- Czego dowiedzieliśmy się po rosyjskim ataku dronów? Że Polska jest nieprzygotowana na zagrożenia nowoczesnego...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas