Perturbacje ekonomiczne zaczynają się jednak odbijać na polityce. Donald Trump miał odwiedzić Indie jeszcze w tym roku na szczyt nieformalnej „platformy bezpieczeństwa” QUAD („Czterostronny Dialog Bezpieczeństwa”), tworzonej przez USA, Indie, Australię i Japonię. Grupa powstała w 2007 r., ale jej działalność wkrótce zamarła ze względu na brak zainteresowania Waszyngtonu. Mimo iż USA i wtedy, i obecnie szukały sposobu na ograniczenie chińskich wpływów, a QUAD wydawał się doskonałym instrumentem do tego.

Wspólne konsultacje zostały wznowione za czasów pierwszej kadencji Trumpa. Ale w drugiej sam postawił znak zapytania nad istnieniem „platformy”. Według informacji amerykańskich mediów nie chce przyjechać na szczyt QUAD w Indiach. „Na dzień dzisiejszy spotkanie wydaje się być na niepewnym gruncie” – zauważył hinduski ekspert Kabir Taneja.

„Dziewięć miesięcy prezydentury Donalda Trumpa bardzo zaostrzyły sprzeczności, dawno zbierające się w stosunkach Indii z Zachodem” – stwierdził z kolei rosyjski niezależny politolog Michaił Korostikow. W stosunkach z Unią Europejską Indie drażniło wypominanie, że kupuje rosyjskie surowce energetyczne. „Od lutego 2022 r. (wybuchu wojny – red.) do sierpnia 2025 r. Unia bezpośrednio lub pośrednio kupiła od Rosji ropę i gaz za 203 mld dol., a Indie – za 134 mld” – podliczył Korostikow.

Wykorzystanie handlu indyjsko-rosyjskiego jako dźwigni nacisku przez Trumpa, by osiągnąć korzyści w handlu amerykańsko-indyjskim, doprowadziło do problemów. Przede wszystkim premier Modi przez dwa miesiące nie chciał telefonicznie rozmawiać z przywódcą USA.

USA i bezpieczeństwo Azji – trzy nogi czy cztery

– Ostatnie wydarzenia podkreślają tylko chroniczną kruchość QUAD: grupy, która jest mniej definiowana przez wspólnotę czterech demokracji, a bardziej przez zmieniające się kalkulacje jednego supermocarstwa – opisał hinduski politolog Sanchari Ghosh.