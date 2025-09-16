Aktualizacja: 16.09.2025 11:45 Publikacja: 16.09.2025 11:14
Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski
Foto: TV.RP.PL
Komorski odpowiedział w ten sposób na pytanie o to, czy po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście rosyjskich dronów oraz po sobotnim alarmie powietrznym we wschodniej części województwa lubelskiego Lubelszczyzna obawia się kolejnych tego typu incydentów.
- Zaniepokojenie jest czymś zupełnie naturalnym w takiej sytuacji. (...) informacja o tym, że kilkanaście niezidentyfikowanych obiektów bezzałogowych narusza naszą przestrzeń powietrzną jest niepokojąca. Tym bardziej, jeśli słyszymy już o porwaniu myśliwców i o tym, że część tych obiektów została zastrzelona. Ważne, aby wtedy racjonalnie podejmować decyzje zgodnie z obowiązującymi procedurami, we współpracy ze służbami, we współpracy ze wszystkimi instytucjami – mówił wojewoda.
W kontekście incydentu, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września wojewoda relacjonował, że został o nim poinformowany telefonicznie ok. 3.45 nad ranem przez wojewódzkiego komendanta policji. - Pojechałem prosto do Komendy Wojewódzkiej Policji i tam spotkaliśmy się z komendantem wojewódzkim. I tak, jak procedura właśnie przewiduje, w takich wypadkach, jeśli tylko mamy informację o tym, że jakikolwiek obiekt jest na ziemi, na terenie naszego województwa, nasza policja jest odpowiedzialna za zabezpieczenie terenu, za zabezpieczenie materiału dowodowego i (...) do czasu, aż pojawi się prokuratura, wojsko, żandarmeria wojskowa, które przejmują dowodzenie całą akcją – mówił.
Czytaj więcej
„Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb" – t...
Wojewoda dodał, że informacja, którą uzyskał nad ranem była podana w „syntetycznej formie”. Dowiedział się z niej, że kilkanaście obiektów naruszyło polską przestrzeń powietrzną i że, z dużym prawdopodobieństwem, kilka zostało zestrzelonych. - Taką informację dostałem, ale bez szczegółowych ustaleń i tak naprawdę do wczesnych godzin porannych, do których wojsko nie wydało komunikatu, my tej wiedzy nie posiadaliśmy – podkreślił.
Na pytanie, jak województwo funkcjonuje tydzień po tamtych wydarzeniach, wojewoda odparł, że podjął decyzję związaną z pracą powiatowych centrów zarządzania kryzysowego i zarządził ich pracę w trybie 24-godzinnym (jak dodał, normalnie, w czasie pokoju, powiatowe centra nie pracują w trybie 24-godzinnym). - Sytuacja z soboty pokazała, że to była słuszna decyzja, dlatego, że już wtedy, kiedy poszły pierwsze komunikaty, zostały również uruchomione syreny alarmowe. W przypadku wystąpienia takiego zagrożenia lokalni samorządowcy wykazali się odpowiedzialnością, znajomością procedur i przeszkoleniem personelu – podkreślił. Centra zarządzania kryzysowego mają działać w województwie lubelskim w trybie 24-godzinnym do odwołania.
Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.
Na uwagę, że po usłyszeniu alarmu większość mieszkańców nie wiedziała, jak zareagować, wojewoda odparł, że „zaniedbania w obszarze obrony cywilnej, w tym w kreowaniu odpowiednich postaw, edukacji, kampanii informacyjnych, to nie są zaniedbania kilku czy kilkunastu lat, tylko kilkudziesięciu lat”. - I tego nie da się odbudować ani w miesiąc, ani w rok – zaznaczył. Jak dodał, „praca u podstaw już się zaczęła”. - Przeszkoliliśmy już wszystkich samorządowców w województwie lubelskim. Teraz przygotowujemy bardzo szeroko zakrojoną akcję informacyjno-edukacyjną do wszystkich mieszkańców, do wszystkich mieszkańców bez wyjątku. Przygotujemy kilka rodzajów materiałów drukowanych, które rekomendujemy rozdystrybuować wśród mieszkańców – podkreślił.
Pytany o to, czy wschodnia granica Polski jest jego zdaniem odpowiednio broniona, Komorski odparł, że „ma poczucie, że nasze służby działają bez zarzutu”. - Mamy stuprocentowe zaufanie do Ministerstwa Obrony Narodowej i przede wszystkim do naszych żołnierzy, do naszych Sił Powietrznych, które realnie zapewniły nam to poczucie bezpieczeństwa. Tydzień temu, w nocy z wtorku na środę, a później w sobotę, dlatego, że byliśmy informowani o tym, że nasze niebo jest bronione i monitorowane. Więc w tym względzie ja mam absolutne poczucie bezpieczeństwa i stuprocentowe zaufanie do naszego wojska – stwierdził.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Komorski odpowiedział w ten sposób na pytanie o to, czy po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście rosyjskich dronów oraz po sobotnim alarmie powietrznym we wschodniej części województwa lubelskiego Lubelszczyzna obawia się kolejnych tego typu incydentów.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
- Jeżeli doszłoby do weta prezydenta, to wtedy nie ma żadnych ograniczeń - ani w 800+, ani w Dobrym Starcie, ani...
Członkiem Komisji Etyki Poselskiej został Witold Tumanowicz z Konfederacji, znany z kontrowersyjnej wypowiedzi n...
- Ja uważam, że sam fakt, że 30 osób z różnych partii i instytucji w państwie usiadło i rozmawiało ze sobą w spo...
Prezydent Karol Nawrocki podpisał zgodę na pobyt na terytorium Polski wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego w rama...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas