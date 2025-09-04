Rzeczpospolita
Marcin Mastalerek o efektach wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. „Zrealizował wszystko, co sobie założył”

– To sygnał, wysłany naszym wrogom na Kremlu, że sojusz polsko-amerykański był i nadal jest silny. Myślę, że prezydent Karol Nawrocki zrealizował wszystko, co sobie założył i godnie reprezentował Polskę – tak Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ocenił w Polsat News efekty wizyty w Waszyngtonie. Pytany był również o dalsze aktywności byłego prezydenta. – Wielu będzie mu zazdrościło – odrzekł.

Publikacja: 04.09.2025 09:15

Marcin Mastalerek

Marcin Mastalerek

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób, zdaniem Mastalerka, wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie wpłynęła na relacje polsko-amerykańskie?
  • Co, zdaniem Marcina Mastalerka, mógł jeszcze zrobić Karol Nawrocki w czasie wizyty w USA?
  • Jakie są dalsze plany Andrzeja Dudy po zakończeniu prezydentury?

Zdaniem Mastalerka „od tej symbolicznej wizyty wszystko się dopiero na nowo zaczyna”. – Dobrze, że prezydent Donald Trump przeciął medialne spekulacje portalu Politico – mówił. Politico pisało wcześniej o planach ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w Europie. – To Polska jest pokazywana (…) jako wzór do naśladowania przez całą Europę. Nie można ograniczać obecności wojsk komuś, kto jest wzorem dla innych. Amerykanie pokazują: zobaczcie, Polska realizuje wszystkie zobowiązania, wydaje najwięcej w NATO, współpracujemy energetycznie. Nie można kogoś takiego karać politycznie – przekonywał Marcin Mastalerek w Polsat News. 

Jego zdaniem „równie istotne jak wszystkie inne sprawy, jest wysłanie sygnału na Kreml”. – Tego dziś, w tym momencie, potrzebujemy – powiedział. 

Czytaj więcej

Donald Trump powitał Karola Nawrockiego w Białym Domu
Polityka
Nawrocki: Rozmawiałem z Trumpem o rozszerzeniu komponentu żołnierzy USA w Polsce

Skład delegacji do Waszyngtonu? Marcin Mastalerek ma radę dla prezydenta Karola Nawrockiego

Pytany o skład delegacji, która udała się do Białego Domu i o nieuwzględnienie w niej przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Mastalerek odpowiedział, że „dziś stroną silniejszą jest prezydent Nawrocki, który ma świeży, bardzo silny mandat”. – To mniejszy zawsze zyskuje na atakowaniu, na awanturach, na tym, że coś wycieka, jest jakaś kłótnia i temu większemu wsadza się kij w szprychy – przekonywał Mastalerek.

Dziś stroną silniejszą jest prezydent Nawrocki, który ma świeży, bardzo silny mandat.

Marcin Mastalerek

Dodał, że „nie było żadnej potrzeby, by Radosław Sikorski znalazł się w Białym Domu”. – Gdybym miał coś doradzać prezydentowi Nawrockiemu, to po tych wszystkich złośliwościach ze strony rządowej, zaprosiłbym Władysława Kosiniaka-Kamysza, może też ministra energetyki, żeby pokazać, że w tych sprawach, gdzie Amerykanie chcą „robić biznes”, jest w Polsce zgoda. Myślę, że wtedy Donald Tusk miałby dużo większe zmartwienie na głowie – powiedział. 

Czytaj więcej

Trudno sobie wyobrazić lepszy debiut na arenie międzynarodowej
Komentarze
Trudno sobie wyobrazić lepszy debiut na arenie międzynarodowej

– Po tak świetnym spotkaniu jak wczoraj, warto było jechać do Kongresu, spotkać się wspólnie i z Republikanami, i z Demokratami. Karol Nawrocki wczoraj, a jest podczas „miesiąca miodowego”, był wyjątkowo silnym politykiem, po wielkim sukcesie. Gdyby pojechał do Kongresu, dalej konsumowałby swój gigantyczny sukces – twierdził były szef gabinetu Andrzeja Dudy. 

Polska zaproszona do G20. Ten sukces „skonsumował” Karol Nawrocki

– Sukces ma wielu ojców, Polsce się to należy – tak Marcin Mastalerek odpowiedział na pytanie o to, komu zawdzięczamy zaproszenie Polski do G20. – Natomiast sukces ten „skonsumował” Karol Nawrocki. – Wielu nie będzie się to podobało, wielu będzie zazdrościło, natomiast muszą się w końcu pogodzić z tym, że to Karol Nawrocki jest prezydentem Rzeczypospolitej – dodał. 

Czytaj więcej

Tusk reaguje na spotkanie Nawrocki-Trump. „Ponadczasowy charakter sojuszu”
Polityka
Tusk reaguje na spotkanie Nawrocki-Trump. „Ponadczasowy charakter sojuszu”
– Dziesięć lat świetnej prezydentury, budowania świetnych relacji polsko-amerykańskich zarówno z Republikanami, jak i Demokratami są dziś kontynuowane. Koledzy ze strony amerykańskiej, którzy byli na tym spotkaniu, wysłali do mnie SMS, że prezydent Trump wspominał podczas rozmów prezydenta Dudę i współpracę z nim – powiedział Mastalerek. 

Dalsza aktywność Andrzeja Dudy? Marcin Mastalerek: Pan prezydent jest rozchwytywany i namawiany na różne sprawy

Marcin Mastalerek był pytany również o doniesienia o współpracy, którą Andrzej Duda podejmie z Kanałem Zero. Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych skomentował te doniesienia słowami: „Od prezydenta do Zera. Kariera w iście amerykańskim stylu”. – Pan prezydent jest rozchwytywany przez wielu na różne sprawy. Jestem przekonany, że w odpowiednim czasie będzie informował o swoich aktywnościach, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Każdemu byłemu politykowi życzyłbym, żeby miał tyle propozycji, a sam wiem o wielu, które ma Andrzej Duda – przekonywał Marcin Mastalerek. 

Na pytanie o zagraniczne oferty dla Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek nie odpowiedział konkretami. – Jestem przekonany, że prezydent będzie aktywny w sprawach międzynarodowych i wielu jeszcze będzie prezydentowi Dudzie zazdrościło – stwierdził. 

Źródło: rp.pl

Z tego artykułu się dowiesz:

