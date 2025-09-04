Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób, zdaniem Mastalerka, wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie wpłynęła na relacje polsko-amerykańskie?

Zdaniem Mastalerka „od tej symbolicznej wizyty wszystko się dopiero na nowo zaczyna”. – Dobrze, że prezydent Donald Trump przeciął medialne spekulacje portalu Politico – mówił. Politico pisało wcześniej o planach ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w Europie. – To Polska jest pokazywana (…) jako wzór do naśladowania przez całą Europę. Nie można ograniczać obecności wojsk komuś, kto jest wzorem dla innych. Amerykanie pokazują: zobaczcie, Polska realizuje wszystkie zobowiązania, wydaje najwięcej w NATO, współpracujemy energetycznie. Nie można kogoś takiego karać politycznie – przekonywał Marcin Mastalerek w Polsat News.

Jego zdaniem „równie istotne jak wszystkie inne sprawy, jest wysłanie sygnału na Kreml”. – Tego dziś, w tym momencie, potrzebujemy – powiedział.

Skład delegacji do Waszyngtonu? Marcin Mastalerek ma radę dla prezydenta Karola Nawrockiego

Pytany o skład delegacji, która udała się do Białego Domu i o nieuwzględnienie w niej przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Mastalerek odpowiedział, że „dziś stroną silniejszą jest prezydent Nawrocki, który ma świeży, bardzo silny mandat”. – To mniejszy zawsze zyskuje na atakowaniu, na awanturach, na tym, że coś wycieka, jest jakaś kłótnia i temu większemu wsadza się kij w szprychy – przekonywał Mastalerek.