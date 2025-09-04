Aktualizacja: 04.09.2025 10:01 Publikacja: 04.09.2025 09:15
Marcin Mastalerek
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Zdaniem Mastalerka „od tej symbolicznej wizyty wszystko się dopiero na nowo zaczyna”. – Dobrze, że prezydent Donald Trump przeciął medialne spekulacje portalu Politico – mówił. Politico pisało wcześniej o planach ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w Europie. – To Polska jest pokazywana (…) jako wzór do naśladowania przez całą Europę. Nie można ograniczać obecności wojsk komuś, kto jest wzorem dla innych. Amerykanie pokazują: zobaczcie, Polska realizuje wszystkie zobowiązania, wydaje najwięcej w NATO, współpracujemy energetycznie. Nie można kogoś takiego karać politycznie – przekonywał Marcin Mastalerek w Polsat News.
Jego zdaniem „równie istotne jak wszystkie inne sprawy, jest wysłanie sygnału na Kreml”. – Tego dziś, w tym momencie, potrzebujemy – powiedział.
Pytany o skład delegacji, która udała się do Białego Domu i o nieuwzględnienie w niej przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Mastalerek odpowiedział, że „dziś stroną silniejszą jest prezydent Nawrocki, który ma świeży, bardzo silny mandat”. – To mniejszy zawsze zyskuje na atakowaniu, na awanturach, na tym, że coś wycieka, jest jakaś kłótnia i temu większemu wsadza się kij w szprychy – przekonywał Mastalerek.
Marcin Mastalerek
Dodał, że „nie było żadnej potrzeby, by Radosław Sikorski znalazł się w Białym Domu”. – Gdybym miał coś doradzać prezydentowi Nawrockiemu, to po tych wszystkich złośliwościach ze strony rządowej, zaprosiłbym Władysława Kosiniaka-Kamysza, może też ministra energetyki, żeby pokazać, że w tych sprawach, gdzie Amerykanie chcą „robić biznes”, jest w Polsce zgoda. Myślę, że wtedy Donald Tusk miałby dużo większe zmartwienie na głowie – powiedział.
– Po tak świetnym spotkaniu jak wczoraj, warto było jechać do Kongresu, spotkać się wspólnie i z Republikanami, i z Demokratami. Karol Nawrocki wczoraj, a jest podczas „miesiąca miodowego”, był wyjątkowo silnym politykiem, po wielkim sukcesie. Gdyby pojechał do Kongresu, dalej konsumowałby swój gigantyczny sukces – twierdził były szef gabinetu Andrzeja Dudy.
– Sukces ma wielu ojców, Polsce się to należy – tak Marcin Mastalerek odpowiedział na pytanie o to, komu zawdzięczamy zaproszenie Polski do G20. – Natomiast sukces ten „skonsumował” Karol Nawrocki. – Wielu nie będzie się to podobało, wielu będzie zazdrościło, natomiast muszą się w końcu pogodzić z tym, że to Karol Nawrocki jest prezydentem Rzeczypospolitej – dodał.
– Dziesięć lat świetnej prezydentury, budowania świetnych relacji polsko-amerykańskich zarówno z Republikanami, jak i Demokratami są dziś kontynuowane. Koledzy ze strony amerykańskiej, którzy byli na tym spotkaniu, wysłali do mnie SMS, że prezydent Trump wspominał podczas rozmów prezydenta Dudę i współpracę z nim – powiedział Mastalerek.
Marcin Mastalerek był pytany również o doniesienia o współpracy, którą Andrzej Duda podejmie z Kanałem Zero. Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych skomentował te doniesienia słowami: „Od prezydenta do Zera. Kariera w iście amerykańskim stylu”. – Pan prezydent jest rozchwytywany przez wielu na różne sprawy. Jestem przekonany, że w odpowiednim czasie będzie informował o swoich aktywnościach, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Każdemu byłemu politykowi życzyłbym, żeby miał tyle propozycji, a sam wiem o wielu, które ma Andrzej Duda – przekonywał Marcin Mastalerek.
Na pytanie o zagraniczne oferty dla Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek nie odpowiedział konkretami. – Jestem przekonany, że prezydent będzie aktywny w sprawach międzynarodowych i wielu jeszcze będzie prezydentowi Dudzie zazdrościło – stwierdził.
