Na rozmowach z Nawrockim i Trzaskowskim Mentzen mógł zarobić ok. 18 tys. euro

Sukces w internecie to także wymierny efekt finansowy. Mentzen nie ujawnił, ile zarobił, chwali się jedynie oglądalnością. Wysłaliśmy o to pytania na poselski adres Sławomira Mentzena, pytając go także o to, czy planuje kontynuować wywiady z politykami, a także do kogo należy kanał na YouTube (nie ujawnia lub nie odznacza wpływów z tego kanału w poselskich oświadczeniach majątkowych). Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Nasz kontakt do Wojciecha Machulskiego, rzecznika sztabu wyborczego Mentzena, również pozostał bez odpowiedzi. Postanowiliśmy sami oszacować, ile polityk mógł zarobić na tych dwóch wywiadach.

Mentzen podał na X, że jego rozmowa z Trzaskowskim osiągnęła 4 mln wyświetleń i zajęła pierwsze miejsce w karcie „Na czasie”, natomiast wywiad z Nawrockim zdobył 4,4 mln wyświetleń i znalazł się na drugim miejscu. Te dane pozwalają w przybliżeniu obliczyć możliwe przychody z reklam na podstawie standardowego modelu monetyzacji YouTube’a.

Wypłaca on twórcom przychody z reklam na podstawie wskaźnika CPM (Cost Per Mille), czyli kwoty zarobionej za każde 1000 wyświetleń. CPM zależy od wielu czynników, takich jak np. tematyka treści. Średni CPM dla treści politycznych waha się od 2 do 5 euro za 1000 wyświetleń. Ale dzięki bardzo wysokiej oglądalności wywiadów Mentzena, zakładając, że mogło być to nawet 4 euro za 1000 wyświetleń, można założyć, że wywiad z Rafałem Trzaskowskim mógł „zarobić” nawet 16 tys. euro, a z Nawrockim – nawet 17 tys. euro – co daje ok. 33 tys. euro. YouTube zatrzymuje około połowy przychodów z reklam, więc sam Mentzen mógł zarobić ok. 18 tys. euro. A więc ok. 76 tys. zł.

Zarobek posła Konfederacji będzie jeszcze większy, bo wywiady wciąż cieszą się popularnością

Ale według wyliczeń Jacka Gadzinowskiego, youtubera, eksperta od sieci, kwota ta może wynosić nawet 250 tys. zł. „Czas się odprężyć i przyzwyczaić. Własne media, umiejętność wzbudzania emocji oraz biegłość w social mediach będą kluczowe nie tylko w polityce, ale i w biznesie. To, co obserwowaliśmy, było jedynie poligonem doświadczalnym. Pytanie czy wyciągniemy z tego wnioski, czy będziemy to spłycać do walk plemiennych. Biznes na pewno powinien przestudiować tą kampanię i radykalną zmianę w komunikacji mediowej (bye bye media tradycyjne)” – napisał na portalu LinkedIn Gadzinowski.

Stawka może rosnąć, jeśli wywiady nadal są oglądane przez widzów.