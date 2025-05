13:00 Trwa Marsz za Polską Karola Nawrockiego

Uczestnicy Marszu za Polską około godziny 12.00 wyruszyli z ronda de Gaulle’a. Przejdą oni ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy.

12:59 Z placu Bankowego w Warszawie ruszył marsz

Organizowany przez Koalicję Obywatelską Wielki Marsz Patriotów przejdzie z placu Bankowego ulicą Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji.

12:49 Na scenie pojawił się premier Donald Tusk

- Jestem w polityce sporo lat, widziałem wielkie marsze, które zmieniały historię Polski. Pamiętacie marsz miliona serc…Ale muszę wam powiedzieć, że chyba jeszcze nigdy na politycznej drodze nie byłem tak przejęty - powiedział szef rządu w Warszawie. - Niczego się nie wyuczyłem na pamięć, wszystko, co chcę powiedzieć w tych kilku słowach mam bardzo głęboko wyryte w sercu. Wierzę w Polskę, wierzę w was. Wierzę w Polskę, którą widzi cała Europa - zaznaczył.

12:43 Szymon Hołownia: Rafał, wygraj te wybory

- Rafał, wygraj te wybory dla nas wszystkich. Zmień Polskę. Polska potrzebuje zmiany – bądź prezydentem pokoju, który zaprowadzi pokój w naszych rodzinach, miastach i wsiach. Bądź kimś, w czyje ręce możemy oddać nasze zaufanie, marzenia i troskę o Polskę - powiedział lider Polski 2050 i wicemarszałek Sejmu.

12:36 Ze sceny przemawia Władysław Kosiniak-Kamysz

- Rafał Trzaskowski jako prezydent będzie najlepszym gospodarzem. Nie tylko dla miasta, ale i dla wsi – powiedział prezes PSL.

12:32 Joanna Senyszyn na placu Bankowym w Warszawie

- Kochani, wiem, że – podobnie jak ja – chcecie Polski, w której każdy jest każdemu przyjacielem. I taką Polskę będziemy tworzyć. Koniec z podziałami, musimy się szanować. Różnorodność jest zaletą, a nie wadą - mówiła Joanna Senyszyn podczas rozpoczęcia Wielkiego Marszu Patriotów.

12:28 Czarzasty: Będę głosował na Trzaskowskiego

Na placu Bankowym w Warszawie przemawia także Włodzimierz Czarzasty. - Wiem jedną rzecz – potrzebny w Polsce jest prezydent, z którym dowieziemy. Prezydent odpowiedzialny, z którym Polki i Polacy będą bezpieczni. Takim prezydentem będzie Rafał Trzaskowski - powiedział polityk.

12:20 Magdalena Biejat przemawia ze sceny

- Wybór dzisiaj jest taki. Możemy postawić tamę przeciwko marszowi skrajnej prawicy, albo bardzo szeroko otworzyć tej skrajnej prawicy drzwi – powiedziała Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu.

12:12 Nicusor Dan bierze udział w Wielkim Marszu Patriotów

W Wielkim Marszu Patriotów bierze udział Nicusor Dan, nowy prezydent Rumunii, dotychczasowy mer Bukaresztu. - Wierzę w silną Polskę, w silnej Unii Europejskiej. Jako prezydent Rumunii będę ściśle współpracował z prezydentem Rafałem Trzaskowskim i premierem Donaldem Tuskiem - zaznaczył rumuński polityk.

12:09 Zaczęło się przemówienie Rafała Trzaskowskiego

- Teraz albo nigdy - mówi kandydat KO na prezydenta. - Najwyższy czas, żeby być razem, najwyższy czas, żeby wygrywać. Żeby wygrać prezydenta, który będzie waszym prezydentem. Wtedy wygra cała Polska – zaznaczył polityk.

12:05 Uczestnicy Wielkiego Marszu Patriotów odśpiewali hymn

Wspierający Rafała Trzaskowskiego uczestnicy Wielkiego Marszu Patriotów odśpiewali na Placu Bankowym hymn.

Foto: PAP/Leszek Szymański

12:01 Donald Tusk jest już na Placu Bankowym

Jak poinformowali organizatorzy Wielkiego Marszu Patriotów, na Placu Bankowym – skąd rusza marsz Rafała Trzaskowskiego – jest już premier Donald Tusk.

11:50 Twórczyni warszawskiej palmy protestuje na rondzie de Gaulle’a

Jak informują media, na rondzie de Gaulle’a pojawiła się Joanna Rajkowska, twórczyni słynnej warszawskiej palmy. „Panie Nawrocki faszyzm nie przejdzie” – głosi trzymany przez nią transparent.

11:38 Sasin: Wszyscy na marsz

Jacek Sasin także wzywa do wzięcia udziału w marszu poparcia dla Karola Nawrockiego.

11:32 Trzaskowski zapraszał na marsz „nawet tych, którzy różnią się z nim poglądami”

Zapraszam nawet tych, którzy różnią się ze mną poglądami, ale wszystkich tych, którzy chcą budować, a nie niszczyć, wszystkich tych, którzy chcą harmonii a nie chaosu, wszystkich tych, którzy chcą współpracy, a nie konfliktów - mówił Rafał Trzaskowski w przemówieniu po zakończeniu pierwszej tury głosowania. - Pokażmy siłę, że nas jest więcej. A jak będziemy razem to wygra cała Polska - zaznaczał, zapraszając na Wielki Marsz Patriotów w Warszawie.

11:24 Na rondzie de Gaulle’a zbierają się popierający Karola Nawrockiego

Na rondzie de Gaulle’a, skąd ruszy Wielki Marsz za Polską, jest coraz więcej ludzi.

11:20 Zwolennicy Rafała Trzaskowskiego zbierają się na placu Bankowym.

Około godziny 11.00 zapełniona była mniej więcej połowa placu – podaje RMF FM.

Prowadzący wydarzenie ze sceny wymieniają miejscowości, z których przyjechali uczestnicy marsza. Jak zaznaczono, w Warszawie zebrali się mieszkańcy wszystkich województw.

11:12 W drodze do Warszawy jest prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

11:06 Nowo wybrany prezydent Rumunii pójdzie w marszu Trzaskowskiego?

Donald Tusk opublikował w serwisie społecznościowym Instagram zdjęcia i nagrania z wybranym tydzień temu nowym prezydentem Rumunii, dotychczasowym merem Bukaresztu Nicusorem Danem. Premier zapowiadał wcześniej, że weźmie udział w Marszu Trzaskowskiego, czy dołączy do niego rumuński polityk? - Na zaproszenie moich polskich kolegów pójdę na wydarzenie wyborcze, aby wesprzeć demokratycznego kandydata, prezydenta Warszawy – mówił wcześniej Nicusor Dan.

Foto: Instagram/Donald Tusk

10:53 Transport w Warszawie w niedzielę będzie działał inaczej niż zwykle

W niedzielę od ok. 10:00 do 18:00 metro będzie kursowało częściej – pociągi przyjadą na stacje tak jak w dzień powszedni w godzinach szczytu, czyli na linii M1 co 2 minuty 20 sekund a M2 co 2 minuty i 50 sekund. Więcej będzie też na trasach tramwajów i autobusów, a do obsługi wybranych linii zostaną skierowane pojazdy o większej pojemności.

Przez cały dzień będzie zawieszone kursowanie tramwajów linii 22, a autobusy linii: 106, 178, 503, 517, 518 i 521 będą kursowały na skróconych trasach.

W trakcie przemarszów z ruchu kołowego będą wyłączone ulice na trasach przemarszów oraz ciągi poprzeczne. Wyłączony zostanie ruch tramwajów na ulicach: Andersa, Marszałkowskiej i Puławskiej od Stawki do Goworka, Nowowiejskiej od placu Zbawiciela do alei Niepodległości, w Alejach Jerozolimskich od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, w alei „Solidarności” między aleją Jana Pawła II a ulicą Targową.

Autobusy i tramwaje będą kierowane na trasy objazdowe, ich trasy mogą być skracane, a kursowanie okresowo zawieszane.

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej WTP i w mediach społecznościowych w godzinach 09:00-17:00.

10:38 Donald Tusk: Warszawo, cały świat dzisiaj patrzy na Ciebie

„Pobudka, Warszawo, cały świat dzisiaj patrzy na Ciebie! Ja już powoli się zbieram, a Wy?” - napisał rano Donald Tusk we wpisie opublikowanym na Facebooku.

10:36 Dariusz Matecki apeluje o wzięcie udziału w marszu Nawrockiego

Politycy PiS apelowali w mediach społecznościowych o wzięcie udziału w marszu zwolenników Karola Nawrockiego. Wpisy w mediach społecznościowych opublikowali między innymi Przemysław Czarnek i Dariusz Matecki. „Już 25 maja o 12:00 wyruszy MARSZ ZA POLSKĄ! Wspólnie z Karolem Nawrockim pójdźmy po zwycięstwo!” – pisał drugi z polityków w serwisie X.

10:21 Jakie utrudnienia wiążą się z marszem Karola Nawrockiego?

W związku z marszem zorganizowanym dla zwolenników Karola Nawrockiego, policja może zamknąć ruch między innymi w alejach Jerozolimskich. „Gdy uczestnicy dotrą na plac Zamkowy policjanci mogą podjąć decyzję o wyłączeniu z ruchu alei Solidarności i mostu Śląsko-Dąbrowskiego” – czytamy.

10:18 Marsz Rafała Trzaskowskiego – utrudnienia

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przekazano, że w związku z Wielkim Marszem Patriotów Trzaskowskiego przez całą niedzielę ulica Świętojerska będzie zamknięta od Bonifraterskiej do Andersa. Na Bonifraterskiej – pomiędzy Muranowską a Świętojerską – zostanie wygrodzony prawy pas ruchu na jezdni w stronę placu Krasińskich. Zaparkują tam autokary, którymi przyjadą uczestnicy wydarzenia.

Przed rozpoczęciem marszu plac Bankowy zostanie zamknięty dla ruchu – przekazano Na końcu trasy zostanie zamknięta jezdnia ulicy Waryńskiego od ronda Jazdy Polskiej w stronę placu Konstytucji.

25 maja, wzdłuż trasy przemarszu – także na wyznaczonych miejscach postojowych – będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się, wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania samochodów na koszt właściciela. Ograniczenia nie będą dotyczyły pojazdów z przepustkami – wskazano na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

10:01 W każdym z marszów może wziąć udział po kilkadziesiąt tysięcy osób

Jak informował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, organizatorzy niedzielnych demonstracji zapowiedzieli, że w każdym z wydarzeń może wziąć udział po kilkadziesiąt tysięcy osób.

09:32 Jaka jest trasa Marszu za Polską Karola Nawrockiego?

Uczestnicy Marszu za Polską o godzinie 12.00 wyruszą z ronda de Gaulle’a i przejdą ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy. Całe zgromadzenie zaplanowano od godziny 10.00 do 17.00.

09:23 Wielki Marsz Patriotów Rafała Trzaskowskiego – trasa

Organizowany przez Koalicję Obywatelską Wielki Marsz Patriotów został zaplanowany w godzinach 11.00-18.00. Częścią wydarzenia będzie przemarsz, który rozpocznie się o godzinie 12.00. Uczestnicy wydarzenia przejdą z placu Bankowego ulicą Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji.