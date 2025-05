Jak zaznaczył później Sławomir Mentzen, była to jego „najlepsza debata”. Kandydat Konfederacji na prezydenta zamieścił również grafikę, która mówi, że to on jest zwycięzcą piątkowej debaty Trzaskowski-Nawrocki.

Wybory prezydenckie 2025: Jak głosowali Polacy w pierwszej turze i kiedy odbędzie się druga?

18 maja odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w której wystartowało 13 kandydatów.

Wyniki ze 100 proc. komisji wyborczych wskazują, że Rafał Trzaskowski – kandydat Koalicji Obywatelskiej – w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 31,36 proc. głosów. Wspierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał natomiast 29,54 proc. poparcia.