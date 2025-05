To nie była zła debata w wykonaniu Rafała Trzaskowskiego. Kandydat KO na prezydenta nie był tak zmęczony jak w debacie z 12 maja, nie był zagubiony jak w czasie debaty w Końskich, przypominał siebie z w wersji z debaty organizowanej przez „Super Express” – najlepszej w jego wykonaniu. A jednak po debacie to Karol Nawrocki ma więcej powodów do zadowolenia.



Dlaczego Karolowi Nawrockiemu było w tej debacie łatwiej niż Rafałowi Trzaskowskiemu?

Nawrocki miał w tej debacie łatwiej, bo na każdy zarzut wobec swoich politycznych patronów z PiS mógł odpowiadać – i często to robił – mówiąc, że on w czasach rządów PiS był prezesem IPN, w związku z czym za grzechy i grzeszki partii Jarosława Kaczyńskiego odpowiadać nie może. Tak jak u Sławomira Mentzena mógł co chwilę zaprzeczać polityce realizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, tak i w czasie debaty mógł korzystać z karty politycznego outsidera. Tak jak w polityce parlamentarnej, tak i w walce o prezydenturę argument: ja jeszcze nie rządziłem potrafi być sporym atutem.

Zwłaszcza jeśli po drugiej stronie ma się polityka, który na scenie politycznej aktywny jest od kilkunastu lat. To sprawiało, że Trzaskowski musiał tłumaczyć się z polityki realizowanej w Warszawie, ze swoich wypowiedzi i głosowań (wiek emerytalny!) z czasów pierwszego rządu Donalda Tuska czy rządu Ewy Kopacz czy wreszcie z polityki obecnego obozu władzy, którego jest częścią jako – co Nawrocki z lubością przypomina przez całą kampanię – wiceprzewodniczący PO.

Tym samym Nawrockiemu łatwo było wikłać Trzaskowskiego w przeszłość, ale kandydat KO na prezydenta chętnie podejmował tę grę. Jego pomysł na debatę polegał na tym, by pokazać wyborcom, że – w przeciwieństwie do swojego rywala – ma polityczne doświadczenie, a więc daje gwarancje skuteczności. Ale stawiając na eksponowanie tego doświadczenia wszedł w logikę niekończącej się politycznej wojny polsko-polskiej i wypowiedzi o tym, co mu się udało, okraszał wypowiedziami o tym, co nie udało się PiS.