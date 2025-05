Trzaskowski po debacie z Nawrockim: Polska zasługuje na kogoś, kto jest doświadczony

Trzaskowski mówił także o przebiegu samej debaty. - Widzieliście, że mój konkurent nie odpowiada na żadne pytanie. Widzieliście, jak klepie te wszystkie formułki. Nie potrafi nawet stać w sposób naturalny, nie mówiąc już o sztucznym uśmiechu. Trzeba się po prostu uśmiechać – normalnie, do ludzi. Trzeba lubić ludzi, bo jak się lubi ludzi, to wtedy wygra cała Polska – powiedział.

Jak zaznaczył Trzaskowski, „Polska dziś zasługuje na prezydenta, o którym wszyscy wiedzą wszystko, a nie na prezydenta, o którym co chwila wychodzą nowe fakty”. - Dzisiaj Polska zasługuje na kogoś, kto jest doświadczony. Widzieliście tę debatę – przy każdym przykładzie, że coś się udało zrobić – że ktoś umie wcielać w życie pomysły innych – przy każdym przykładzie, że ktoś może pomagać w sposób bezinteresowny, Karol Nawrocki miał przerażoną minę - stwierdził kandydat KO. - Nie potrafił nic na ten temat powiedzieć, mówił tylko o tym, żeby nie mówić o swoich doświadczeniach. A bogatym jest się właśnie swoimi doświadczeniami. To, co nam się udało zrobić – wszystkim, jak tu jesteśmy – zrobimy to w całej Polsce. I wtedy wygra cała Polska - dodał.

Trzaskowski: Debata? Nawrocki dużo mówi o wartościach, a większości z tych wartości się sprzeniewierzył

- Karol Nawrocki nawet nie zauważył biało-czerwonej, przez cały czas o niej mówił, ale jej nie zauważył – nie zauważył, że to była jego flaga – powiedział prezydent Warszawy. Polityk mówił tak o fladze, z którą pojawił się w studiu TVP, i którą Karol Nawrocki miał zostawić po debacie w Końskich. - To symbol tej kampanii wyborczej. Nawrocki dużo mówi, ale nic nie robi. Dużo mówi o wartościach, a większości tych wartości się sprzeniewierzył. Dla nas biało-czerwona jest święta i wszyscy się pod nią zmieścimy – zaznaczył polityk.

- Pamiętajcie o tym, że konieczne jest doświadczenie. I to, co najważniejsze – trzeba lubić ludzi. To jest dziś kwestia, która może zadecydować o wyborach prezydenckich i naszej przyszłości. Jesteśmy dumni z tego, co nam się udało razem zrobić i nie damy sobie zabrać naszych marzeń i aspiracji. Idźmy dumni do wyborów i wygrywajmy, a wygra cała Polska – podkreślił Rafał Trzaskowski.