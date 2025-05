Jesteśmy przeciwni pomocy Ukrainie. Nawet historycznie to nigdy nie byli nasi przyjaciele, tylko takich „Wołyniów” to było kilka. Największymi frajerami tej wojny są Polacy i Polska. My jesteśmy frajerzy do potęgi



działacz partii Front nagrany ukrytą kamerą przez Polsat News

Jak wynika z reportażu „Polskie matrioszki”, który wyemitował w czerwcu ubiegłego roku Polsat News, byli to działacze partii Front, którym już wówczas udało się zarejestrować zgromadzenie publiczne. I to oni mieli zapewnić bezpieczeństwo ambasadora. „Nie wiem, czy pan widział, to co zrobiliśmy 9 maja, że ambasador rosyjski mógł złożyć wieńce pod Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich?” – przechwalał się bliski współpracownik Tołwińskiego w rozmowie nagranej ukrytą kamerą. „Dostaliśmy zgodę na wiec w tym miejscu. I służba porządkowa nasza zrobiła przejście dla ambasadora, żeby mógł sobie złożyć” – dodawał.

Czy również w tym roku celem rejestracji zgromadzenia jest ułatwienie złożenia kwiatów przez ambasadora? Tołwiński w nagraniu dla swoich sympatyków nie przyznaje tego wprost. Za to osoby, które zakłócały uroczystość w ostatnich latach, przyrównuje do małp „czepiających się pomnika”.