Byli posłowie dali się wykorzystać reżimowi Łukaszenki. „To dyplomatyczna zdrada stanu”

„Co mogę powiedzieć o tych wyborach? Zostały przygotowane naprawdę profesjonalnie, nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, co się dzieje i jak wyposażone są lokale wyborcze” – mówił z kolei Klukowski dla agencji BiełTa. Dodawał, że „te wybory różnią się od polskich z bardzo prostego powodu: to dzień demokracji i wyborcy to czują, przychodząc na wybory”.

Partia Front intensywnie działa na rzecz władz w Mińsku. Ma nawet umowę z jednym z białoruskich ugrupowań

I nie był to pierwszy raz, gdy partia Front działała po myśli władz w Mińsku. Np. we wrześniu ubiegłego roku podpisała oficjalną umowę o współpracy z Liberalno-Demokratyczną Partią Białorusi (LDPB), jedną z czterech partii legalnie działających w tym kraju, z których wszystkie są lojalne wobec Łukaszenki.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Krzysztof Tołwiński mówi, że nie czuje się wykorzystany przez jakąkolwiek propagandę. – W terminologii operacyjnej służb każdego państwa istnieje określenie „obiekt niesterowalny”. To polskie media i polscy politycy biorą udział w propagandowej rozgrywce, której celem jest jątrzenie i bezsensowne pogarszanie relacji Polski z Białorusią. Niestety, te błędy prowadzą do katastrofy w polityce wschodniej, czego ostatecznym skutkiem może być upadek polskiej państwowości w obecnej formule – przestrzega.

Krzysztof Tołwiński zapowiedział start w wyborach prezydenckich, a zebranie 100 tys. podpisów dałoby mu dostęp do debat wyborczych i pasm w TVP

Inaczej działalność partii Front ocenia Robert Tyszkiewicz, doradca marszałka Senatu i były poseł KO, specjalizujący się w tematyce Białorusi. – To, co ci politycy robili ostatnio na Białorusi, wypełnia definicję dyplomatycznej zdrady stanu. To już dalece przekracza wyrażanie swoich poglądów. To jest czynne wspierane wojny hybrydowej prowadzonej przez Putina i Łukaszenkę – zaznacza.