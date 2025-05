Jak zaznaczył polityk, „od wielu miesięcy zbierane są haki na Karola Nawrockiego”. - Tak wygląda dziś kampania wyborcza, że Donald Tusk – nie od dziś zresztą – tak właśnie działa – służby, państwo, wszyscy ruszą między I, a II turą – podkreślił szef gabinetu prezydenta.

Nawrocki spotkał się z Trumpem. Mastalerek: Zazdroszczą. Tusk czekał na zdjęcie z Bidenem

Marcin Mastalerek mówił także o tym, że 2 maja przebywający z wizytą w USA prezes IPN, kandydat na prezydenta popierany przez PiS, Karol Nawrocki, spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. - To na pewno jego wielki sukces. Zazdrość ze strony tych, którzy kiedyś w kolejce na Zamku stali, jest widoczna – powiedział. - W 2023 roku, kiedy w lutym prezydent Biden był z wizytą w Polsce, to Donald Tusk grzecznie stał w kolejce na Zamku Królewskim po to, żeby sfotografować się z urzędującym prezydentem USA – dodał.

Polityk zapytany został także o to, czy – jego zdaniem – spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem wpłynie na wynik wyborów. - Na pewno podwyższy wynik w I turze – stwierdził. - To oczywiste, że w momencie zagrożenia – kiedy przy naszej granicy jest wojna – pomaga to, że ma się dobre relacje z prezydentem Ameryki – zaznaczył szef gabinetu prezydenta.