– A samorządowiec to powinien być politykiem, czy powinien być samorządowcem, prezydentem miasta wszystkich obywateli? Rafałowi Trzaskowskiemu nikt jakoś nie wypomina, że jest wiceprzewodniczącym Platformy. Nie mówię o jego konkurentach, ale pewnych środowiskach, a nawet mediach – mówił też Mastalerek.

Wielokrotnie myślałem, że ja zrobiłbym coś inaczej, ale na końcu okazywało się, że prezydent Duda miał rację Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy

Szef gabinetu Andrzeja Dudy przekonywał również, że „nikt nie broni Rafałowi Trzaskowskiemu, żeby Bronisław Komorowski poparł jego kandydaturę”. – I wtedy będzie starcie prezydent Andrzej Duda – prezydent Bronisław Komorowski – dodał.

Marcin Mastalerek: Prawica może wrócić do władzy dzięki Andrzejowi Dudzie

A czy sam Mastalerek wspierał pomysł, by Andrzej Duda poparł na konwencji w Łodzi Karola Nawrockiego? – Wspieram prezydenta, wspieram wszystko, co robi, uważam, że idzie od 10 lat drogą, która doprowadziła go do tego, że jest dziś światowym liderem. Wielokrotnie myślałem, że ja zrobiłbym coś inaczej, ale na końcu okazywało się, że prezydent Duda miał rację. Na końcu zawsze odpowiadałem sobie: to na niego 10,5 mln ludzi głosowało – mówił szef gabinetu prezydenta. – Tak, jestem zawsze zwolennikiem działań, które podejmuje prezydent Duda – dodał.

Mastalerek mówił też, że fakt, iż Dudę zaproszono na konwencję Nawrockiego, „pokazuje, jaką jest dziś siłą” prezydent. – Dziś to środowisko polityczne Zjednoczonej Prawicy potrzebuje prezydenta Dudy – dodał. – To wystąpienie prezydenta pokazało wszystkim, dzięki komu w 2015 roku prawica doszła do władzy, dzięki komu w 2020 roku ją utrzymała i dzięki komu może wrócić do władzy. Tylko dzięki Andrzejowi Dudzie – stwierdził.