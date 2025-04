- Bolesław Chrobry, nie wiemy, co mówił tego dnia, kiedy zakładał koronę na swoją głowę. Nie znamy jego słów, ale znamy jego czyny. To dla nas wszystkich chyba pierwsza nauka, jaka płynie z naszej pamięci o dokonaniach Bolesława Chrobrego: że czasem im więcej słów, tym one mniej ważą - mówił premier.

- Ale dzisiejsza rocznica, pamięć o czynach Bolesława Chrobrego, zasługują na wielkie słowa. Bolesław Chrobry zostawił po sobie jedno słowo z całą pewnością. To jest słowo Polska. To jest słowo, dla nas wszystkich, najwyższej wagi – dodał.



- Od tysięcy lat na tej ziemi, naszej ziemi, nikt nie wypowiedział słowa ważniejszego. Bolesław Chrobry wypełnił to słowo swoimi czynami, dlatego, 1000 lat później wszyscy, bez wyjątku, wspominamy Bolesława zwanego też wielkim z taką czcią i powtarzamy za nim to słowo, Polska. I szukamy w sobie i siły, i mądrości, by za tym słowem poszły odpowiednie czyny. Szukamy natchnienia w tej historii sprzed tysiąca lat – podkreślił szef rządu.



- Spotykamy się tutaj pomimo różnic. Bo różnią nas słowa i sprawy, ale przecież słowa i sprawy mniej ważnie, niż to słowo najważniejsze i sprawa najważniejsza: Polska. Jesteśmy wielkim narodem. Wszyscy razem tworzymy polityczną wspólnotę narodu polskiego. I dzisiaj możemy to przecież niezależnie od różnic i emocji powiedizeć z pełnym przekonaniem, że żadna partia, żaden polityk nie ma monopolu na polskość. Pod biało-czerwoną flagą musi być miejsce dla każdej Polski i dla każdego Polaka – kontynuował Tusk.