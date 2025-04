12 kwietnia – dzień po debacie prezydenckiej, która odbyła się w Końskich – Rafał Trzaskowski pojawił się w Bolesławcu, gdzie spotkał się z mieszkańcami miasta i swoimi sympatykami. Kandydat KO na prezydenta skrytykował w swoim przemówieniu Karola Nawrockiego. - Karol Nawrocki zrobił wszystko, żeby nie było debaty jeden na jeden, bo się bał - stwierdził polityk. - Państwo pewnie widzieli, że można się wyuczyć czegoś na blachę, jednak jak rozmawiamy m.in. o bezpieczeństwie Polski, to trzeba być doświadczonym, wiedzieć, o czym się mówi – podkreślał Trzaskowski.

Reklama

Z doniesień medialnych wynika, że podczas wydarzenia w Bolesławcu doszło później do incydentu.

Wiec Trzaskowskiego w Bolesławcu: Mężczyzna chciał zaatakować uczestników wydarzenia gazem

Jak poinformował w mediach społecznościowych poseł KO Patryk Jaskulski, podczas wiecu Rafała Trzaskowskiego w Bolesławcu jeden z mężczyzn próbował zaatakować uczestników wydarzenia gazem.

„Zobaczcie, do czego prowadzi nieustanna nienawiść sączona przez Republikę i wPolsce24. Dziś podczas wiecu mężczyzna, próbował zaatakować uczestników gazem. Był o krok od Rafała Trzaskowskiego. To już nie są tylko słowa – to realne zagrożenie.Czas na opamiętanie!” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X.