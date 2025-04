12 kwietnia – dzień po debacie prezydenckiej, która odbyła się w Końskich – Rafał Trzaskowski pojawił się w Bolesławcu, gdzie spotkał się z mieszkańcami miasta i swoimi sympatykami. Kandydat KO na prezydenta skrytykował w swoim przemówieniu Karola Nawrockiego.

Rafał Trzaskowski: Nawrocki zrobił wszystko, żeby nie było debaty jeden na jeden

- Karol Nawrocki zrobił wszystko, żeby nie było debaty jeden na jeden, bo się bał - stwierdził Rafał Trzaskowski w Bolesławcu. - Państwo pewnie widzieli, że można się wyuczyć czegoś na blachę, jednak jak rozmawiamy m.in. o bezpieczeństwie Polski, to trzeba być doświadczonym, wiedzieć, o czym się mówi – dodał prezydent Warszawy.

Po tych słowach kandydata KO jedna z osób, biorących udział w wiecu, krzyknęła: „kłamiesz”. - O widzicie, pan się pojawił. Zobaczcie, jeden pan, który tutaj bluzga. Zobaczcie, jakie negatywne emocje, pan się aż cały trzęsie. Ale witamy pana. Brawo dla tego pana, bo się pojawił, mimo tego, że najwyraźniej ma inne poglądy – odpowiedział Trzaskowski. - Ale zostawcie tego pana. To nie jest jego wina. Jest naładowany złymi emocjami – dodał. - Pan mnie wyzywa, bo to są te złe emocje, którymi moi konkurenci próbują przekonać część społeczeństwa. Na tym to polega, że trzeba bardzo spokojnie, bo to nie jest wina tego pana, że jest tak rozedrgany w emocjach. Winą jest właśnie to, co proponuje druga strona, czyli inwektywy, strach, kompleksy i przede wszystkim próba atakowania przez cały czas. I to było widać wczoraj jak w soczewce. Druga strona gwizdała, wyzywała, próbowała forsować bramy, gdzie toczyła się debata – zaznaczył kandydat KO na prezydenta.

Jak doszło do debaty w Końskich?

Rafał Trzaskowski wyzwał Nawrockiego na debatę w nagraniu, które umieścił w serwisie X 9 kwietnia. Kandydat KO zaproponował, by debata odbyła się w Końskich 11 kwietnia o godzinie 20:00. Wcześniej, pod koniec marca, na debatę do Końskich zaprosił Trzaskowskiego Karol Nawrocki. Po umieszczeniu przez Trzaskowskiego wpisu z 9 kwietnia w serwisie X, Nawrocki odpowiedział, że jest gotów do udziału w debacie. Postawił jednak jeden warunek – dopuszczenie do debaty również innych telewizji poza TVP, TVN i Polsatem. Jego sztab doprecyzował potem, że chodzi o udział w debacie również stacji telewizyjnych TV Republika i wPolsce.