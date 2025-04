20:08 Pytanie 6 TV Republika: Nielegalne przejęcia telewizji publicznej, prokuratury. Polska zaczyna przypominać Białoruś - jak to zmienić

Hołownia podkreśla konieczność naprawy zniszczonego przez Zbigniewa Ziobrę i Andrzeja Dudę TK, Sądu Najwyższego i niezależności sądów, ale pyta też koalicjantów, gdzie są zapowiadane ustawy o SN i prokuraturze.



Nawrocki mówi o chaosie prawnym w RP i „łamaniu praworządności” w „Polsce terroru Donalda Tuska”.

Senyszyn twierdzi, że upartyjnione przez Ziobrę sądownictwo jest zbyt wolno odpolityczniany, a sądy - oczyszczane z sędziów, którzy w czasach „kaczyzmu sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej”.

Jakubiak mówi o samobójstwach przesłuchiwanych osób i o „brutalnej władzy”.

Stanowski ocenia, że chaos w wymiarze sprawiedliwości jest konsekwencją serii złych decyzji rządów PO i PiS. - Włos się na głowie jeży, gdy twarzą wymiaru sprawiedliwości jest Ewa Wrzosek - powiedział Stanowski.

19:58 Pytanie 5 TV Republika: Czy kapitał zagraniczny powinien mieć prawo do kupowania polskiej ziemi i czy można sprywatyzować lasy państwowe?

Hołownia: Lasy państwowe muszą pozostać polskie, kapitałowi zagranicznemu trzeba postawić tamę.

Nawrocki: - Tyle Rzeczpospolitej, ile jej ziemi. Nawrocki zapowiada zakaz wykupu polskiej ziemi przez zagraniczny kapitał i za „upadek polskich lasów” oskarża europejskich ekoterrorystów.

Senyszyn mówi o konieczności sekularyzacji ziemi, której drugim co do wielkości posiadaczem jest Kościół katolicki.



Jakubiak twierdzi, że Lasy Państwowe są „ewenementem na skalę europejską”, ale „niestety za polskie lasy wzięła się Polska 2050".



Stanowski twierdzi, że "majątek narodowy trzeba sprzedawać, a nie rozdawać za darmo„. Zauważa, że poprzednia władza robiła wycinki, obecna – działania „higieniczne”.

19:53 „Żenująca ustawka”. Ewa Zajączkowska-Hernik krytykuje sztab Rafała Trzaskowskiego

Kandydat KO Rafał Trzaskowski zapraszał na debatę do Końskich tylko Karola Nawrockiego, ale w piątek wieczorem zmienił zdanie i zaprosił pozostałych kandydatów. Takie zachowanie skrytykowała współpracowniczka kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena, który nie przyjechał do Końskich. „Żenująca ustawka Trzaskowskiego, który boi się drugiej tury ze Sławomirem Mentzenem! Zobaczcie, jacy są przygotowani do debaty! Nagle wytrzasnęli 12 mównic nie wiadomo skąd!” - napisała w mediach społecznościowych europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik dodając, że Mentzen został zaproszony na 1,5 godziny przed rozpoczęciem debaty i oceniając, że sztab Trzaskowskiego traktuje Polaków „jak idiotów”.

19:52 Zandberg: To nie debata, to wiec Trzaskowskiego

Lider Partii Razem Adrian Zandberg krytycznie odniósł się do faktu, że wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski zaprosił pozostałych kandydatów na debatę do Końskich na 90 minut przed jej rozpoczęciem. „Cyrk, błazenada, żenada” - ocenił, nazywając zapowiadaną na 20:00 debatę ustawką oraz wiecem komitetu wyborczego Trzaskowskiego.

19:42 Pytanie 4 TV Republika: Czy Polska powinna poprzeć plan europejskiej armii i zgodzić się na zniesienie weta w sprawie obronności?

Karol Nawrocki mówi o najistotniejszych dla Polski kontaktach bilateralnych z USA i NATO, oraz o tym, że niemiecka przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przyczynia się do „zwijania Bundeswehry”. Zapowiedział, że będzie przeciwdziałać rozwijaniu rozwiązań, które oddałyby polską obronność w ręce Europy.

Hołownia: - Nie ma alternatywy dla NATO, ale konieczna jest też budowa obronności wewnątrz Europy.

Senyszyn podkreśla wagę silnej, zawodowej armii RP, ale także rozwój obrony wschodniej flanki NATO, "zwłaszcza gdy USA rządzi nieodpowiedzialny Donald Trump".- Zachwycajcie się państwo Trumpem, a za chwile poczujecie to we własnych kieszeniach. Jestem jak najbardziej za naszą armią, ale to nie wyklucza europejskiej -powiedziała.

Stanowski: - Z jednej strony europejska armia by się przydała, z drugiej marszałek Hołownia mówi, że wojny nie będzie. To może w ogóle rozwiążmy armię?



Jakubiak: - Potrzebujemy własnej armii. Z każdej strony może przyjść zagrożenie, z zachodniej i wschodniej.

19:30 Pytanie 3 TV Republika: Gospodarka i poziom życia Polaków

Nawrocki: - Rząd Tuska chce dać Polakom igrzyska, a nie chce dać Polakom chleba.



Kandydat PiS mówi o pułapce średniego rozwoju i konieczności wprowadzenia zerowego VAT na żywność. Oraz o tym, że chce Polski, w której z Końskich w 50 minut można będzie dotrzeć do CPK.

Hołownia zapowiada odwrócenie wprowadzonego przez PiS Polskiego Ładu, wprowadzenie taniej energii oraz rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego.



Senyszyn podkreśla konieczność wspierania przedsiębiorców w celu obniżania podatków, VAT i ochrony polskich obywateli przed drożyzną.

Stanowski: - Co może zrobić prezydent? Nic.



Jakubiak: Musi być kompetentny rząd, nasz premier i trzeba zacząć rządzić, a nie grać w pingponga.

19:21 Pytanie 2 TV Republika: Który model transformacji energetycznej będzie pan/pani wspierać?

Stanowski: - No to można zacząć opowiadać totalne farmazony. Dzisiaj powiem jedno, jutro sobie zaprzeczę. Najpierw obniżę ceny prądu o 60 procent, a potem wybuduję 6 elektrowni atomowych w 6 miesięcy.

Nawrocki zamierza wspierać wszystkie wysiłki, prowadzące do powstania elektrowni jądrowych. Dodał, że "stawianie wiatraków i odnawialnych źródeł energii jest możliwe tylko tam, gdzie jest to społecznie akceptowalne". - Droga na atom, a węgiel fedrować - nawoływał Nawrocki.

Senyszyn zauważyła, że "wszystko trzeba konsultować ze specjalistami oraz że z dnia na dzień nie można zamykać kopalni, a energia odnawialna wszystkiego nie załatwi. - Trochę zdziwił mnie kandydat Stanowski, że potrzebuje aż 6 miesięcy na wybudowanie elektrowni atomowych. Myślę, że 100 dni to odpowiedni termin. Nie lękajcie się - mówiła Senyszyn.

Hołownia kpił, że kandydaci nagle „nawrócili się na atom”, podczas gdy w ciągu 11 lat rządów PiS i PO nic się w tej kwestii nie działo. - Musimy stawiać na polski wiatr, słońce, energię jądrową. Mam nadzieję, że powstanie siłownia w Lubiatowie -mówił Hołownia.

Jakubiak: - Mamy plany, tylko zostały wszystkie wstrzymane. Nam węgla starczy na 900 lat. Komu to przeszkadza? Dlaczego Niemcy mogą otwierać nowe kopalnie, a Polacy muszą zamykać?

19:09 Pytanie 1 TV Republika: Czy Polska powinna realizować pakt migracyjny?

Stanowski i Nawrocki odpowiedzieli odmownie, Hołownia podkreślił, że jest przeciwko implementacji ustaleń paktu migracyjnego, głównie z powodu przyjęcia przez Polskę uciekających przed wojną w mln Ukraińców, ale pytał: - Gdzie byliście, kiedy PiS popierał centra integracyjne? I nawoływał: dość szczucia jednych na drugich.

Senyszyn: - Pakt migracyjny jest potrzebny, bo tylko pakt migracyjny zapewni porządki. W innym razie będą i tak przyjeżdżać imigranci, ale nie będzie porządku. Formułę paktu trzeba negocjować.



Jakubiak: - Stanowcze nie dla paktu. Ktośma w tym interes. Kto? - Niemcy! - krzyczy publiczność.

19:07 Debata TV Republika na żywo

18:52 W TV Republika rozpoczyna się debata, współorganizowana przez Telewizję Trwam i wPolsce24

Debatę prowadzą Katarzyna Gójska z TV Republika, Michał Adamczyk z wPolsce24 i Jakub Więcław z TV Trwam.Gójska stwierdziła, że TV Republika zapraszała do udziału w debacie inne stacje, ale odmówiły.

W debacie TV Republika biorą udział: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Krzysztof Stanowski oraz Marek Jakubiak. Spóźniona dołączyła Joanna Senyszyn.

W wyniku losowań ustalono kolejność odpowiedzi na pytania 1 i 2, 3 i 4 oraz 5 i 6, a także kolejność swobodnej wypowiedzi.

18:42 Zandberg krytykuje „ustawkę” w Końskich

- Kandydaci rządowi ustawiają się u klamki pana Trzaskowskiego, będą go prosić, żeby ich tam łaskawie wpuścił. To w sumie dobrze oddaje relacje pomiędzy partiami koalicji, która dzisiaj w Polsce rządzi ale ja w tym cyrku nie mam zamiaru brać udziału - powiedział kandydat Razem Adrian Zandberg.

18:33 Krzysztof Stanowski dojechał do Końskich. Chociaż "nie ma dojazdu"

"Ktoś kiedyś metaforycznie powiedział, że wybory wygrywa się w Końskich. I teraz te cymbały jeżdżą do tych Końskich, chociaż nie wiedzą po co, bo ktoś tak kiedyś powiedział. A tu nawet nie ma dobrego dojazdu" - powiedział w poście na X kandydat w wyborach prezydenckich Krzysztof Stanowski.

18:22 Rafał Trzaskowski proponuje rozszerzenie debaty

- Słyszę, że do Końskich zmierza wielu kandydatów. Z szacunku dla nich, a przede wszystkim z szacunku dla wyborców, trzeba tę debatę rozszerzyć - powiedział po godzinie 18 Rafał Trzaskowski.



18:12 Joanna Senyszyn "w drodze na ratunek Trzaskowskiemu"

"Bo byłoby żenujące, gdyby debatował sam że sobą albo tylko w ramach koalicyjnego towarzystwa wzajemnej adoracji" -napisała niezależna kandydatka.

17:55 Szefernaker zarzuca TVP kłamstwo

Paweł Szefernaker zdementował stwierdzenie TVP, zawarte w odpowiedzi na pismo Szymona Hołowni (wpis z godz.16:32), jakoby organizatorami debaty w Końskich miały być „sztaby wyborcze dwóch kandydatów”.



"Kłamstwo TVP! Nie jesteśmy organizatorami żadnej debaty w Końskich!" - napisał szef sztabu wyborczego KarolaNawrockiego.

17:45 Szef TV Republika: Dziennikarz poturbowany przez ochronę Trzaskowskiego trafił do szpitala

Tomasz Sakiewicz przekazał, że poszkodowany podczas wczorajszej przepychanki w Wieluniu dziennikarz Telewizji Republika Janusz Życzkowski dziś gorzej się poczuł i trafił do szpitala.



Do incydentu doszło po spotkaniu Trzaskowskiego z wyborcami. Mimo że nie była przewidziana konferencja prasowa, Życzkowski próbował zadać pytanie, zastępując Trzaskowskiemu drogę do samochodu. Doszło do przepychanki z ochroniarzami.



17:39 Sztab Hołowni próbuje uzgodnić zasady uczestnictwa w debacie

W tym celu – jak dotąd bezskutecznie – prosił o kontakt sztab Rafała Trzaskowskiego.



17:28 Polsat News: Postawimy tyle tyle mównic, ile będzie trzeba

Jedna z telewizji organizujących zaplanowaną na dziś debatę, Polsat News, zapowiedziała, że w hali w Końskich, gdzie ma się ona odbyć, stanie „tyle mównic, ile będzie trzeba”. Obecnie stoi ich pięć.



Telewizja Polsat News, w przeciwieństwie do TVP i TVN24, była także zwolennikiem dopuszczenia Telewizji Republika i wPolsce.pl do uczestnictwa w debacie.



17:16 Były prezes TVP o "cwaniaczkach od Trzaskowskiego"

"Cwaniaczki od Rafała Trzaskowskiego chciały odczarować klęskę jego absencji na debacie TVP w Końskich sprzed pięciu lat, która kosztowała go przegraną w wyborach "napisał Jacek Kurski na X.

17:14 TVP dementuje informacje o finansowaniu i organizacji debaty w Końskich

"Telewizja Polska nie finansuje dzisiejszej debaty w Końskich. Telewizja Polska nie jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia" - czytamy na X.

16:59 Prof. Markowski o kampanii wyborczej: Brak liderów, brak wizji

Profesor Radosław Markowski mówił w piątek w Radiu Kraków, że debata dwóch głównych kandydatów jeszcze przed pierwszą turą wyborów, jest „naruszeniem dobrych obyczajów”, ponieważ na tym etapie wszyscy kandydaci powinni mieć równe szanse.

Markowski skrytykował też większość kandydatów. Jego zdaniem Rafał Trzaskowski nie wykorzystuje swojego potencjału i straci kilka milionów głosów w stosunku do wyniku w 2020, a kandydatura Karola Nawrockiego budzi wątpliwości ze względu na kontakty „szemranymi osobistościami podziemia polskiego”.

16:38 Sławomir Mentzen tłumaczy, dlaczego nie jedzie do Końskich

- Chcę rozmawiać o Polsce. Ale chcę rozmawiać w normalnych warunkach, w ustalonym wcześniej terminie, bez proszenia się w ostatniej chwili o udział w debacie, na którą nie jest się zaproszonym – powiedział kandydat Konfederacji.

16:35 Zandberg rezygnuje z udziału w debacie w Końskich

Poseł Partii Razem Adrian Zandberg ocenił, że wyścigi dotyczące udziału w debacie w Końskich są niepoważne. - Ja w tym cyrku nie mam zamiaru brać udziału – oświadczył dodając, że wybiera się na poniedziałkową debatę w Telewizji Republika.

16:32 TVP o debacie w Końskich: "Wydarzenie nie jest debatą"

Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi, zamieścił w mediach społecznościowych odpowiedź w sprawie organizacji debaty w Końskich:



Jest to odpowiedź na zadane 10 kwietnia pytanie sztabu wyborczego Hołowni:



16:28 Burmistrz Końskich: Halę na debatę wynajęła TVP

Według nieoficjalnych informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych, burmistrz Końskich potwierdził, że halę na debatę wynajęły i wspólnie finansują TVP i sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego.



16:19 Debata o debacie. Czy dojdzie do debaty kandydatów w wyborach prezydenckich 2025?

Dwa tygodnie temu Karol Nawrocki, popierany przez PiS kandydat na prezydenta, zaproponował kandydatowi Koalicji Obywatelskiej Rafałowi Trzaskowskiemu debatę o bezpieczeństwie w Końskich. Wiceprzewodniczący PO odpowiedział po ok. 10 dniach, zapraszając Nawrockiego na piątek na debatę w Końskich, w której mieliby wziąć udział przedstawiciele trzech telewizji TVP, TVN i Polsat News.

Nawrocki postawił warunek, by dopuszczone zostały także Telewizja Republika oraz wPolsce24.

Nie wiadomo, czy sztaby obu kandydatów porozumieją się w sprawie tej debaty, która ma zacząć się o godz. 20:00. Wiadomo natomiast, że o 18:50 ma wystartować debata w Telewizji Republika. Obecny ma być Nawrocki i być może niektórzy inni startujący w wyborach.

Część kandydatów skrytykowała fakt, że na debatę współorganizowaną przez TVP zaproszono tylko Trzaskowskiego i Nawrockiego. Podkreślano, że telewizja publiczna ma obowiązek przeprowadzić debatę z udziałem wszystkich kandydatów. W piątek w miarę rozwoju sytuacji kolejni kandydaci deklarowali wolę pojawienia się w Końskich.

Przyjazd do Końskich i zamiar uczestnictwa w debacie zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi. W jego ślady poszła Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy.

Inne stanowisko zaprezentował kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, który według większości sondaży pod względem poparcia zajmuje trzecie miejsce spośród kandydatów, za Trzaskowskim i Nawrockim. „Wiele osób namawia mnie, żebym zmienił plany i jechał dziś do Końskich. Nie zrobię tego. Jestem właśnie w Ustrzykach Dolnych, bardzo daleko od Końskich” - napisał w serwisie X.

Według medialnych doniesień, w Końskich chce się pojawić także Marek Jakubiak (Wolni Republikanie). „Jadę!!!!” - zapowiedział po godz. 15:00 Jakubiak. Na miejscu ma być też Krzysztof Stanowski, który informował, że jego kandydatura została zarejestrowana. „Nie ma mojej zgody na to, by publiczna telewizja zakłócała demokratyczne wybory. Żądam dostępu na równi z innymi kandydatami. Końskie, do zobaczenia!” - podał przed godz. 16:00.