Sławomir Mentzen wyraził pogląd, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej nie chcą „żadnej normalnej debaty”. „Jeden będzie stał sam na hali, drugi na Rynku w Końskich. Obaj będą twierdzili, że ten drugi jest tchórzem. Być może obaj wpuszczą jeszcze do siebie Hołownię, licząc na to, że trochę go tym podpromują, żeby mi zaszkodzić” - napisał.

Dlaczego Sławomir Mentzen nie chce pojawić się w Końskich?

„Doskonale wszyscy wiedzą, że im obu zależy na tym, żebym nie zrobił dobrego wyniku. Trzaskowski wie, że jestem dla niego znacznie większym zagrożeniem w drugiej turze. Nawrocki boi się, czy w ogóle do tej drugiej tury wejdzie. Mają wspólny interes w tym, żebym do tej drugiej tury nie wszedł. Zniszczyłoby to nieodwracalnie system, który obie te duże partie budują w Polsce od 20 lat” - kontynuował.

Lider Konfederacji oświadczył, że ma dość obecnego systemu. „Kandyduję po to, żeby w Polsce w końcu coś się zmieniło. Jeżeli wejdę do drugiej tury, to jestem pewien, że ten system szlag trafi. Skończy się ciągłe polaryzowanie Polaków, prowadzenie wojny polsko-polskiej, na której traci Polska, a zyskują tylko dwie partie kosztem wszystkim Polaków” - przekonywał.

Mentzen zadeklarował jednocześnie, że wybiera się na - jak ocenił, „normalną” - debatę w Telewizji Republika, która ma odbyć się w poniedziałek 14 kwietnia. „Bo chcę rozmawiać o Polsce. Ale chcę rozmawiać w normalnych warunkach, w ustalonym wcześniej terminie, bez proszenia się w ostatniej chwili o udział w debacie, na którą nie jest się zaproszonym” - zastrzegł.

„Proponowałem debatę na ich warunkach, w ich telewizjach, zarówno Trzaskowskiemu, jak i Nawrockiemu. Obaj nie byli zainteresowani. Teraz okazuje się, że Nawrocki zgodził się na debatę z Hołownią. Wcześniej nie rozumiał, dlaczego miałby debatować ze mną. Trudno to interpretować inaczej niż strach przed tym, że zagrażam mu w wejściu do drugiej tury. Woli wspierać nawet Hołownię. Świetnie to pokazuje, jak ten system się broni, jak bardzo im wszystkim zależy, żeby nic się nie zmieniło” - dodał we wpisie kandydat Konfederacji. „W tych wyborach można oddać głos na nich, i mieć pewność, że nic się nie zmieni. Można też zagłosować na mnie i sprawić, że wreszcie coś się zmieni, że ten system szlag trafi. Dzisiejszy cyrk w Końskich pokazuje to tak wyraźnie, że bardziej się już nie da” - zakończył.