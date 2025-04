Kto finansuje debatę w Końskich? Adrian Zandberg nie wyklucza zawiadomienia prokuratury

O piątkowe plany pytany był też współprzewodniczący Partii Razem i kandydat tej formacji w wyborach prezydenckich, Adrian Zandberg, który po południu przyszedł do Pałacu Prezydenckiego, by przekonywać prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania niedawno przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy zakładającej obniżenie składki zdrowotnej dla części przedsiębiorców.

Adrian Zandberg o zamieszaniu przed debatą w Końskich: Klauniada

- Myślę, że wszyscy dzisiaj z niesmakiem patrzymy na tę klauniadę, która się rozgrywa w ciągu ostatnich godzin - odparł, odpowiadając na pytanie, czy wybiera się na którąś z debat do Końskich. - Ja kandyduję na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, a nie na urząd klauna w cyrku. To co wyprawiają dzisiaj niektórzy kandydaci, szczególnie ci bardziej zdesperowani z koalicji rządowej, którzy tracą poparcie i desperacko zastanawiają się, jak ten trend odwrócić, jest moim zdaniem po prostu kompromitujące dla polskiego państwa - dodał.

Współprzewodniczący partii Razem, kandydat tego ugrupowania w wyborach prezydenckich Adrian Zandberg na konferencji przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Foto: PAP/Rafał Guz

- Jest jasne, że Platforma i PiS usiłują histerycznie utrzymać w Polsce duopol, stan, w którym wmawiają nam, że polityka na tym, żeby patrzeć, jak Tusk dowalił Kaczyńskiemu na Twitterze i jak Kaczyński mu odpowiedział wygrażając, że go kiedyś wsadzi. Ale to nie jest prawdziwa polityka. Prawdziwa polityka to są decyzje, od których będzie zależało to, czy w Polsce będziemy mieli publiczną ochronę zdrowia - kontynuował. Przekonywał, że prawdziwa polityka to debata o sposobie uniknięcia kryzysu w gospodarce za 10 lat poprzez wybudowanie ośmiu bloków jądrowych.

– Nie, biorę udział we wszystkich debatach, które są organizowane zgodnie z prawem, które obowiązuje w Polsce. Jeżeli prawdą są informacje, które podały dzisiaj media, czyli informacje o tym, że tę ustawkę finansują wspólnie sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego i TVP w likwidacji, to oznacza bezczelne złamanie prawa o finansowaniu kampanii wyborczej. Jeśli to jest prawdą, to oczywiście mój komitet wyboczy złoży w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez TVP w likwidacji i sztab Rafała Trzaskowskiego – stwierdził Adrian Zandberg na briefingu prasowym.