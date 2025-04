– Według mnie uczestniczył w tym przedsięwzięciu (zamachu stanu – red.) i powinien uzyskać, choćby ze względu na tę śmierć (Barbary Skrzypek – red.), najwyższy wymiar kary, czyli dożywotnie więzienie – przekonywał.

– O ile oczywiście nie będzie to sądzone w zupełnie innej już sytuacji prawnej, na tzw. zasadzie norymberskiej, w której ten wymiar kary może być jeszcze wyższy – dodał.

Zasady norymberskie są podstawą prawa karnego międzynarodowego, sformułowaną w statucie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze w 1945 roku. Na ich podstawie sądzono nazistowskich zbrodniarzy po II wojnie światowej. Maksymalna kara, jaka groziła przed Trybunałem Norymberskim, to kara śmierci.

Jarosław Kaczyński mówi o więzieniu dla Ewy Wrzosek: Doszło do śmierci człowieka, doszło do zmiany ustroju

Kaczyński mówił też, że przesłuchująca Skrzypek prokurator Ewa Wrzosek „skończy tam, gdzie powinna skończyć”.

– Tzn. w państwowych zakładach karnych, na długie, długie lata – podkreślił.

– To bardzo poważna sprawa, doszło do śmierci człowieka, muszą być bardzo ciężkie kary. Doszło do zmiany ustroju siłą, a to jest bardzo ciężkie przestępstwo, to jest zamach stanu, ci ludzie w tym uczestniczyli – mówił Kaczyński.