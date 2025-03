„Ludzie, którzy obawiają się osądu wyborców, często zapewniają sobie spokój wyrokami sądów” - ocenił z kolei wicepremier Włoch Matteo Salvini, lider Ligi. „W Paryżu skazali Marine Le Pen i chcieliby wykluczyć ją z życia politycznego - to niedobry film, który widzimy także w innych krajach, takich jak Rumunia” - napisał w serwisie X.

Marine Le Pen opuszcza budynek sądu Foto: REUTERS/Abdul Saboor

Włoski polityk dodał, że wyrok na Marine Le Pen to „wypowiedzenie wojny przez Brukselę w momencie, w którym wojenne zapędy (Ursuli - red.) von der Leyen i (Emmanuela - red.) Macrona budzą grozę”. „Nie damy się zastraszyć, nie zatrzymamy się. Cała naprzód, przyjaciółko!” - oświadczył Salvini, zwracając się do Le Pen.

„Wrogowie demokracji chcą odebrać Francuzom prawo wyboru”

Decyzję paryskiego sądu skrytykował także prawicowy polityk z Holandii, Geert Wilders, lider Partii Wolności. „Jestem wstrząśnięty niewiarygodnie surowym werdyktem przeciwko Marine Le Pen. Popieram ją i wierzę w nią na 100 proc. Jestem przekonany, że wygra ona w apelacji i zostanie prezydentem Francji” - zadeklarował.

Poparcie dla Marine Le Pen wyraził we wpisie w serwisie X Janusz Kowalski, poseł PiS. Posługując się językiem angielskim Kowalski napisał, że Le Pen szanuje Polskę i Polaków oraz zawsze pamięta o polskiej społeczności w Nord-Pas-de-Calais i bierze udział w wydarzeniach związanych z Polską. „W 2027 roku Marine Le Pen może zostać prezydentem. Ale wrogowie demokracji we Francji chcą odebrać Francuzom prawo wyboru. Nie ma na to zgody!” - oświadczył.

„To nie jest zwykła dysfunkcja, to system przejmowania władzy, który w sposób systematyczny wyklucza każdego kandydata, który jest zbyt prawicowy i ma szanse na wygraną, od François Fillona po Marine Le Pen” - oświadczył we wpisie na X, zapewniając liderkę Zjednoczenia Narodowego o swym pełnym wsparciu i zaufaniu do niej. Ciotti napisał, że obecny system polityczny i sądowniczy we Francji nie powstrzyma zwycięstwa prawicy.