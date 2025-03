Mentzen był pytany, czy podpisałby nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pozwalającą na tymczasowe zawieszenie prawa do azylu w Polsce. Ustawę taką podpisał 26 marca Andrzej Duda, a 27 marca Donald Tusk podpisał rozporządzenie ograniczające prawo do azylu na granicy z Białorusią na 60 dni.

Sławomir Mentzen: Niemcy podrzucają nam imigrantów, polska policja powinna aresztować niemieckich policjantów

– Oczywiście, że tak. To prawo jest niedostosowane do obecnych warunków – odparł Mentzen. Jak dodał, prawo do azylu należy szanować, jeśli służy ratowaniu ludzi. Tymczasem dziś, jak podkreślił, imigranci są przerzucani na granicę przez naszych sąsiadów. W tym kontekście wskazał nie tylko na Białoruś, ale też na Niemcy.

Mentzen przekonywał, że „polska policja powinna aresztować niemieckich policjantów, zajmować radiowozy” i odsyłać do Niemiec imigrantów, których przywożą.

– Niemcy podrzucili nam tysiące imigrantów. Owszem, czasem informują Straż Graniczną jakimś mailem, ale polska Straż Graniczna nie ma czasu reagować – ocenił. – Należy przywrócić kontrole graniczne po stronie polskiej, aby nie wpuszczać nielegalnych imigrantów z Niemiec – dodał.