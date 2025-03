W rozmowie z Radiem ZET Przemysław Czarnek – poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były szef MEiN – mówił o śmierci Barbary Skrzypek. Skrzypek zmarła 15 marca, politycy PiS łączą jej śmierć z przesłuchaniem w charakterze świadka w warszawskiej prokuraturze ws. dotyczącej tzw. dwóch wież (chodzi o inwestycję, która miała być realizowana w Warszawie przez spółkę Srebrna).

Czarnek o śmierci Barbary Skrzypek: Bodnar powinien podać się do dymisji, jeśli ma honor

Pięć godzin przesłuchania i łącznie cztery czy pięć stron protokołu spisanego przez panią Wrzosek. Co robili z panią Skrzypek przez te pięć godzin? Jak się z kimś rozmawia tak długo, to protokół jest ogromny, a ten nie ma nic w środku – powiedział Czarnek, mówiąc o protokole z przesłuchania Barbary Skrzypek, który we wtorek opublikowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Czytaj więcej Polityka Co wynika z zeznań Barbary Skrzypek? Sensacji nie ma Barbara Skrzypek nie interesowała się inwestycją tzw. dwóch wież, wynika z opublikowanego przez prokuraturę protokołu zeznań. Swój głos jako udziałowiec oddała prezesowi PiS – wynika z zeznań, jakie złożyła jako świadek.

Jak powiedział polityk, „Ryszard Kalisz w sposób obrzydliwy mówił o tym, że Skrzypek pewnie wkopała pana prezesa Kaczyńskiego i dlatego się zdenerwowała”. - To nieprawdopodobne insynuacje. W tym protokole nie ma nic też w tym sensie, że efektywnie spisano na czterech czy pięciu stronach pięciogodzinną rozmowę. To jest skandal i polowanie na Jarosława Kaczyńskiego, które bezwzględnie przyczyniło się do śmierci pani Skrzypek. Pan Bodnar – jeśli ma choć odrobinę honoru – to powinien się schować w szafie i podać się do dymisji - ocenił Czarnek, mówiąc o ministrze sprawiedliwości.



Czarnek: Adam Bodnar boi się prokurator Wrzosek

Zdaniem Czarnka, "Bodnar się boi prokurator Wrzosek”. – Wyrzucił ją w grudniu z Ministerstwa Sprawiedliwości, bo jest stronniczką Giertycha, który oszalał. Na polecenie Giertycha prowadzi się postępowanie w sprawie, której nie ma. Sama pani Wrzosek mówi, że po przeczytaniu akt nie znalazła żadnego dowodu – stwierdził. - To, co zrobiła pani Wrzosek – urządzenie polowania na człowieka, który nie popełnił żadnego przestępstwa, i próba wymuszenia zeznań, w tym od pani Skrzypek – to jest szaleństwo, które zdarza się w Korei Północnej, ale nie w Polsce – dodał w rozmowie z Radiem ZET.