Jednym z tematów rozmowy było niedawne publiczne starcie, o którym pisał cały świat – czyli sprzeczka na portalu X Elona Muska i Marco Rubio z szefem polskiego MSZ, Radosławem Sikorskim. W obronie Muska stanęła część polskiej prawicy, co – zdaniem Kolanko – „paradoksalnie wzmacnia pozycję Sikorskiego w debacie międzynarodowej”. Rozmówcy analizuje też, jak dominacja geopolityki wpływa na kampanię wyborczą. To kolejny tydzień, gdy o niej samej nie było zbyt wiele słychać. - gdzie są w tym wszystkim Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen? Gdzie tutaj jest Szymon Hołownia, Magdalena, Beata, Krzysztof Stanowski i pozostali kandydaci w tym wyścigu prezydenckim, który znów wydaje się być o czymś zupełnie innym niż jeszcze parę miesięcy temu nam się wydawało – mówił Michał Szuldrzyński. Rozmówcy omawiali też kwestię debaty w Polsce o posiadaniu broni jądrowej, co zostało podniesione nie tylko przez prezydenta Dudę w niedawnym wywiadzie dla „FT”, ale też było sygnalizowane przez premiera Donalda Tuska.

Reklama

Walka o wyborców Konfederacji, pytania o Biejat i Stanowskiego

Dominacja geopolityki nie sprawia, że znikają jednak główne trendy widoczne w samej polskiej polityce. Po pierwsze, to zwyżkowanie Konfederacji, która w najnowszym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” ma aż 17. - Ani jeden, ani drugi sztab nie tracą tego z oczu - mówią Szułdrzyński i Kolanko. Drugi temat to kłopoty Krzysztofa Stanowskiego, który w niedawnym oświadczeniu sygnalizuje, że ma problem ze zbiórką podpisów. Trzeci - na co zwraca uwagę Szułdrzyński - to pytania o kampanię Magdaleny Biejat i sytuację Lewicy w ogóle.