Wracając z wtorkowych rozmów z delegacją ukraińską w Arabii Saudyjskiej, sekretarz stanu USA Marco Rubio zatrzymał się na irlandzkim lotnisku Shannon. W oczekiwaniu na ponowne napełnienie baków samolotu ujawnił istotne szczegóły planu pokojowego, jaki chcą wynegocjować z Moskwą Amerykanie. Być może najważniejsza jest zapowiedź, że częścią rokowań muszą być „wystarczające środki odstraszania, aby zapobiec kolejnej agresji”.

Jakie? Rubio tego nie sprecyzował. Nie wspomniał o zaangażowaniu wojskowym USA, a tym bardziej perspektywie członkostwa Ukrainy w NATO. Odniósł się natomiast do przyszłości blisko milionowej, doświadczonej ukraińskiej armii.

Amerykanie uważają, że Ukraina musi zachować potężną armię

– Każdy kraj świata ma prawo się bronić i nikt nie może go tego prawa pozbawić, więc to też z pewnością będzie częścią rokowań – podkreślił sekretarz stanu. Nie wykluczył też zaangażowania w Ukrainie europejskiej misji rozjemczej, którą buduje Francja i Wielka Brytania z udziałem około 20 krajów. W odpowiedzi na pytanie w tej sprawie szef amerykańskiej dyplomacji oświadczył, że USA nie będą przystępowały do rokowań z jakimiś z góry ustalonymi scenariuszami. Ale to musi być coś, co da Ukrainie przekonanie, że może zapobiec przyszłym atakom.

W tym kontekście Rubio podkreślił jednak, że ewentualne porozumienie między Waszyngtonem a Kijowem w sprawie wspólnej eksploatacji surowców mineralnych nie może być uważane za gwarancje bezpieczeństwa. Powiedział także, że na pewnym etapie przedmiotem rokowań muszą być sankcje nałożone przez Unię na Rosję. Europejczycy z konieczności będą więc włączeni do rokowań.