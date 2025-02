Krzysztof Bosak o wojnie na Ukrainie. „Polacy udają, że na niej zyskują, a to bzdura”

Zdaniem Bosaka utrzymywanie stosunków gospodarczych nie wymaga tego, żeby na czele danego państwa stał szanowany demokratyczny lider. – Idealnie by było, gdyby sami Rosjanie obalili Putina, co może kiedyś nastąpi, a może nie – stwierdził polityk Konfederacji. – Natomiast rozważanie o pociąganiu przywódców innych państw przed międzynarodowe trybunały to jest rodzaj fantastyki – dodał.

Z powodu wojny na Ukrainie Polska ma ograniczony dostęp do wielu rynków

Zdaniem wicemarszałka Sejmu Polska powinna korzystać ze swojego położenia geograficznego. – Wojna na Ukrainie odcięła nas od bardzo dużego obszaru, co ma daleko idące konsekwencje, wręcz globalne – stwierdził.

Dodał, że w tej chwili sparaliżowany jest nasz lądowy handel z Chinami. – Sparaliżowany jest też transport do krajów Azji Środkowej jak Kazachstan czy Uzbekistan, jesteśmy wyparci z wielu rynków, a nasze firmy nie zarabiają na rynkach, do których wcześniej miały dostęp – powiedział. – Cała Polska ponosi więc bardzo wymierne straty gospodarcze i o tym się w Polsce nie mówi. Węgrzy mówią otwarcie, że na tej wojnie tracą, Polacy udają, że na wojnie zyskują. To jest bzdura – stwierdził.

Krzysztof Bosak krytykuje wydatki na wojnę na Ukrainie

Krzysztof Bosak odniósł się też do wydatków, jakie ponosi Polska w związku z wojną za wschodnią granicą. – Jest taka kalkulacja, że Rosja na tej wojnie traci, więc my możemy poświęcić dowolne środki, bo Rosja straci wówczas jeszcze więcej. To jest niestety nieprawdą – ocenił. - Przestrzegałbym przed tym, żeby w Polsce ktoś uważał, że dynamikę tej eskalacji wojennej my jakkolwiek kontrolujemy. To jest tak, że jak się wypuści wojennego dżina z butelki, to nie wiemy, w którą stronę sytuacja się rozwinie – dodał.