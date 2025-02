Sojusz PiS z Konfederacją mógłby cieszyć Trumpa i Putina

Wcześniej J.D. Vance wezwał do zerwania kordonu sanitarnego, który otacza Alternatywę dla Niemiec, formację, której przywódcy wielokrotnie bagatelizowali zbrodnie nazizmu, uważając, że należy skończyć z „kulturą wstydu” wobec zbrodni III Rzeszy. Z AfD współpracuje Nowa Nadzieja, będąca częścią Konfederacji.

Konfederacja z PiS mogą w przyszłości rządzić. Sondaże pokazywały, że obie formacje opozycyjne są w stanie zgromadzić wystarczające poparcie, żeby stworzyć koalicję rządową. Kandydat Konfederacji jest trzeci na podium w sondażach prezydenckich, po kandydatach popieranych przez PiS i KO. Słów i reakcji polityków PiS i Konfederacji nie można ignorować, bo to zapowiedź tego, czego możemy spodziewać się w przyszłości. I nie prawicowo-konserwatywnego zwrotu powinniśmy się bać, ale ślepego zaufania Trumpowi, który równie ślepo wierzy Putinowi.

Czy jeśli za kilka lat Rosja napadnie na Polskę, NATO będzie osłabione przez Trumpa, a UE podzielona, to PiS z Konfederacją zgodzą się, żeby część Polski oddać Putinowi, a dostęp do Bałtyku USA? Na zasobach niklu czy kobaltu, a tym bardziej węgla raczej Elonowi Muskowi zależeć nie będzie, a to on z Vance’em mogą być wkrótce najsilniejszymi pretendentami do prezydentury po Trumpie. Sytuacja jest o wiele poważniejsza i niebezpieczniejsza, niż się wszystkim wydaje. Vance miałby rację, gdyby powiedział, że największym zagrożeniem dla Polski jest „zagrożenie od wewnątrz”.