Zandberg skomentował też zapowiedziane na piątek spotkanie Tuska, Brzoski oraz ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka. – To faktycznie brzmi jak dream team – ironizował. Dopytywany o krytykę Paszyka stwierdził, że nie chciałby, by ten „z uporem przepychał bardzo zły pomysł dopłat do kredytów”. – Dopłat, o których wiemy już, że pompują ceny nieruchomości i tak naprawdę są antyrozwojowe, a nie prorozwojowe dla naszej gospodarki – zaznaczył.



Adrian Zandberg: Przez półtora roku nic się nie wydarzyło w polityce mieszkaniowej

W ocenie kandydata partii Razem koalicja rządząca po wyborach prezydenckich wróci do tematu dopłat do kredytów i będzie „przepychać go w innej formie”. – Tu nie chodzi o nazwę, tylko chodzi o wpływ na gospodarkę. My w tym momencie w Polsce wysyłamy taki sygnał, naszym systemem podatkowym i systemem dopłat, że opłaca się spekulować na nieruchomościach, opłaca się oszczędności topić w - mówiąc obrazowo - betonowym złocie i liczyć na to, że w ten sposób będzie się zarabiało pieniądze, zamiast inwestować je w takie dziedziny gospodarki, które są faktycznie rozwojowe. Ta polityka, za którą stoi dzisiaj ministerstwo rozwoju, czyli polityka wspierania lobby bankowo-deweloperskiego, jest dla Polski czymś, co ogranicza rozwój, a nie go przyspiesza – wyjaśniał.



– Kiedy żeśmy usiedli do rozmów, czy wchodzić do tego rządu, to jako Razem położyliśmy na stole propozycje, twarde zobowiązanie: pieniądze na budownictwo społeczne, żeby była alternatywa, żeby ludzie nie byli skazani na paskarski kredyt, żeby nie byli skazani tylko na ofertę rynku prywatnego. I usłyszeliśmy twarde „nie” od PSL-u i Platformy. Kiedy więc patrzę na to, że po półtora roku nic się nie wydarzyło w polityce mieszkaniowej, to nie jestem zaskoczony, bo dokładnie to zapowiadali przedstawiciele tych partii, które realnie dzisiaj w Polsce rządzą – mówił gość Radia ZET.



Zdaniem Zandberga to, że Paszyk powinien odejść z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, to „oczywista oczywistość”. – Natomiast uważam, że problem jest dużo głębszy – zaznaczył, dodając, iż politycy PO zamierzają wrócić do polityki dopłat do kredytów hipotecznych. – Tylko że to się wydarzy po wyborach – zastrzegł.



Poseł Razem został również zapytany o to, czy nie żałuje, że poparł gabinet Tuska w głosowaniu nad wotum zaufania. – Ja zagłosowałem za powołaniem rządu jak najszybciej, bo wiedziałem, że od tego zależy to, czy uda się odmrozić środki z KPO. I uważam, że to była kluczowa sprawa dla polskiej racji stanu – tłumaczył polityk. – Ale, powiem szczerze, patrząc na nieróbstwo tego rządu, patrząc na to, co dzieje się z mieszkaniami, patrząc na to, jak wygląda w tym momencie brak polityki przemysłowej, myślę, że ręka by mi zadrżała – przyznał Adrian Zandberg.