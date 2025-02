Grzebanie Hołowni do politycznego grobu jest tak samo przedwczesne jak pogłoski o śmierci Marka Twaina. Przez ostatnie kilka lat udowodnił, że ma w sobie coś interesującego, co przyciąga jakąś część polskiego elektoratu

Na jakie poparcie może już za trzy miesiące liczyć Hołownia? Po pierwsze, warto zaznaczyć, że nie walczy on o zwycięstwo – o to biją się tylko nominaci PiS i KO. On walczy o trzecie miejsce i o to, by jego formacja nadal była obecna w sercach i umysłach przynajmniej co dziesiątego z nas. Taka jest stawka majowej elekcji w jego przypadku. Dlatego dziwią komentarze obwieszczające po raz kolejny śmierć polityczną tego byłego dziennikarza lub w ogóle podważające sens jego dalszej obecności w polityce. Przez ostatnie pięć lat udowodnił, że jest atrakcyjnym produktem dla pewnej części rodzimego elektoratu i nie zniknął z krajobrazu politycznego. Skuteczny sojusz z PSL dał mu nie tylko wprowadzenie jego ludzi do Sejmu, ale także stanowisko marszałka. Pozwolił również na okrzepnięcie partii i zyskanie budżetowych środków do prowadzenia dalszej działalności. To niemało.

Wybory prezydenckie 2025: Szymona Hołownię stać na wynik w okolicach 10 procent

Oczywiście – Polska 2050 nie jest, delikatnie mówiąc, potęgą na partyjnym rynku, a alians z ludowcami może w każdej chwili zakończyć się rozstaniem. Ale właśnie wybory prezydenckie będą dobrym momentem do przypomnienia o sobie, do podkreślenia własnej odrębności, do zaznaczenia różnic wobec nie tylko PiS-u czy Konfederacji, ale także w stosunku do koalicjantów. Grzebanie Hołowni do politycznego grobu jest tak samo przedwczesne jak pogłoski o śmierci Marka Twaina. Przez ostatnie kilka lat udowodnił, że ma w sobie coś interesującego (w programie, ale przede wszystkim w osobowości), co przyciąga jakąś część polskiego elektoratu. Jeśli osiągnie wynik w okolicach 10 procent, będzie mógł obwieścić swój sukces. Zwłaszcza gdyby nowym prezydentem został Karol Nawrocki. Wówczas bowiem mogłoby dojść do procesów dezintegracyjnych w ramach KO, co dla Polski 2050 byłoby o wiele większą szansą na poszerzenie swojej bazy wyborczej niż problemy w PiS będące wynikiem ewentualnej porażki prezesa IPN.

Czytaj więcej Polityka Adam Traczyk: Przeciw wyborom prezydenckim Czy ciągle jesteśmy skazani na wojnę polsko-polską? Jak zmusić polityków do współpracy i dialogu? Rozwiązaniem jest wybór prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe.

Nie twierdzę, że Szymon Hołownia będzie grał na klęskę Rafała Trzaskowskiego, ale wraz z zamknięciem wiosennego sezonu politycznego nie zakończy się kariera lidera Polski 2050 (bez względu na to, kto ostatecznie zostanie najwyższym urzędnikiem w Rzeczypospolitej). Potrzeba mu tylko przyzwoitego wyniku w okolicach 10 procent. Czy stać go na to? Wbrew opiniom i niechętnym komentarzom kibiców zarówno KO, jak i PiS – owszem.