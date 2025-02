Hołownię pytano o słowa wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, który w Radiu Zet zapowiedział, że po wyborach prezydenckich może dojść do rekonstrukcji rządu. - Jeśli jakieś negocjacje się toczyły, ja jeszcze w nich nie uczestniczyłem - odparł.



Reklama

Szymon Hołownia: Donald Tusk oceni ministrów, ale koalicjanci zdecydują, czy taki układ popierają

- Rozumiem, że jeśli będą jakieś decyzje w tej sprawie podejmowane, to wszyscy będą pamiętali, że to jest rząd koalicyjny. I choć premierem jest i powinien być Donald Tusk, to bez nas tego rządu nie będzie – zaznaczył lider Polski 2050.



- To dzięki temu, że wszyscy zgodziliśmy się na to – Trzecia Droga, Lewica – premierem jest Donald Tusk. To nasze wsparcie w parlamencie jest kluczowe do tego, żeby ten rząd nadal funkcjonował - dodał Hołownia.

Nie powinniśmy się oglądać na to, co prezydent Duda podpisze albo nie podpisze. My jako Sejm zostaliśmy wybrani do tego, by uchwalać prawo Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

Lider Polski 2050 mówił też, że choć to premier będzie oceniał ministrów, to jednak „partnerzy koalicyjni będą decydowali o tym, czy taki układ popierają”. - Czy ten rząd będzie nadal pracował w formule koalicyjnej. Ja uważam, że nasi ministrowie to mocne punkty tego rządu - podkreślił.