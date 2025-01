- Będzie obowiązywać, de facto, zakaz wjazdu do Federalnej Republiki Niemiec wszystkich, którzy nie mają ważnych dokumentów – mówił też Merz dodając, że będzie to dotyczyć również osób, które zamierzają ubiegać się o azyl.



Merz wezwał też do zwiększenia liczby miejsc w ośrodkach dla imigrantów, do których trafiać miałyby osoby oczekujące na deportację. Lider CDU zapowiedział, że takie ośrodki mogą powstawać np. w pustych koszarach.



Fałszywe poczucie tolerancji jest całkowicie niewłaściwe. Władze muszą (...) ustalić, dlaczego napastnik nadal był w Niemczech (...) Olaf Scholz, kanclerz Niemiec

Przedterminowe wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się 23 lutego. CDU/CSU jest ich faworytem, prowadzi w sondażach z poparciem rzędu 28-30 proc. Druga w sondażach jest Alternatywa dla Niemiec (AfD), a trzecia – SPD obecnego kanclerza Olafa Scholza. Po wyborach bardzo prawdopodobne jest utworzenie tzw. wielkiej koalicji – CDU/CSU-SPD, z Merzem jako kanclerzem.



Fakt, że przyszły rząd będzie miał charakter koalicyjny oznacza, że na wprowadzenie stałych kontroli na granicach będzie musiał zgodzić się również koalicjant, bądź koalicjanci chadeków.



Olaf Scholz po ataku nożownika pisze, że „ma dość”. AfD chce deportacji „niebezpiecznych azylantów” do Afganistanu

Kanclerz Olaf Scholz nazwał atak w Aschaffenburg "niewiarygodnym aktem terroru". „Mam dość takich aktów przemocy, do których dochodzi co kilka tygodni. Dopuszczają się jej ci, którzy przybyli, by znaleźć tu ochronę” - napisał kanclerz Niemiec w wydanym w środę wieczorem oświadczeniu.