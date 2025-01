Marek Migalski: Samobójcza strategia sztabu Trzaskowskiego

Foto: Tomasz Sitarski

Dlaczego Rafał Trzaskowski powinien zaakceptować narrację PiS?

Oczywiście, tak pokazywać może się dopiero w drugiej turze, a nie w pierwszej (bo w tej musi reprezentować KO), ale tylko pokazanie jego polityczności, przynależności do obecnej władzy, do rządzącej koalicji, może otworzyć mu drzwi do pałacu prezydenckiego. Bo tylko jako taki będzie wartościowy dla wyborców w drugiej turze – tych, którzy nie chcą powrotu partii Kaczyńskiego do władzy (zwłaszcza w sojuszu z Konfederacją).

Postawmy sprawę jasno – sztab Trzaskowskiego powinien całkowicie zaakceptować narrację PiS na swój temat, czyli zgodzić się z zarzutem, że będzie domknięciem systemu, ostatnim brakującym ogniwem łańcucha „koalicji 13 grudnia”, patronem nowego układu. Właśnie tak powinien prowadzić swoją kampanię, tyle tylko, że musi odwrócić aksjologiczne wektory tej narracji. Tak, będzie domknięciem układu, bo tylko w ten sposób można będzie rozliczyć bezeceństwa PiS. Tak, będzie ostatnim ogniwem rządowego łańcucha, bo to najlepszy sposób, by wprowadzić wszystkie zapowiedziane reformy. Tak, będzie patronem nowego układu, bo tylko w ten sposób można zrealizować 100 konkretów Tuska i inne kampanijne obietnice.

Donald Tusk będzie miał w kampanii głos decydujący

W drugiej turze potrzebne będą Trzaskowskiemu także głosy oddane dwa tygodnie wcześniej na Sławomira Mentzena. Dlatego strategię na najbliższe miesiące, która musi przynieść sukces temu pierwszemu, określiłbym następująco – atakować Karola Nawrockiego, komplementować Szymona Hołownię i Magdalenę Biejat (nie są w stanie mu zagrozić, a miłe słowa pod ich adresem są gwarantem, że wyborcy Trzeciej Drogi i Lewicy oddadzą na niego głos w drugiej turze), nie wspominać o kandydacie Konfederacji.

A co powinien robić rząd? Pokazywać, że tylko z głową państwa wywodzącą się z tego samego obozu politycznego możliwe będzie pojednanie Polaków, zakończenie gorszących sporów we władzy wykonawczej, realizacja wszystkich prospołecznych reform obiecanych w kampanii 2023 roku. Oraz ustawiać agendę polityczną tak, by sprzyjała kandydatowi KO, a nie utrudniała mu życie. Wszystko, co „wychodziłoby” z rządu, powinno być oceniane w kontekście tego, czy pomaga, czy też szkodzi Trzaskowskiemu. Osobą o tym decydującą jest Donald Tusk, więc nie jest to zadanie bardzo trudne do wykonania.