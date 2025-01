Unia Europejska boi się Elona Muska

Tyle że klucze do powstrzymania Muska leżą nie w Paryżu czy Berlinie, ale w Brukseli. W 2022 roku Unia przyjęła Akt o Usługach Cyfrowych (DSA), który wprowadza możliwość nałożenia gigantycznych kar (do 6 proc. wartości obrotów) na firmy, które łamią unijne regulacje. Jak tłumaczą rzecznicy Komisji Europejskiej, tak mogłoby się stać np. z Muskiem, gdyby zapewniał nadzwyczaj duże rozpowszechnienie wywiadu z Weidel poprzez użycie odpowiednich algorytmów lub uniemożliwienie wyłączenia jego streamingu przez użytkowników X.

Polska jako przewodnicząca Unii Europejskiej zachowuje się wstrzemięźliwie w konflikcie z Muskiem

Sięgnięcie po ten środek wydaje się jednak mało realne. Inaczej niż Macron czy Scholz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie skomentowała do tej pory ingerencji Muska w życie polityczne Europy. Także śledztwa KE wobec innych amerykańskich potentatów internetowych, jak Meta czy Apple, w oparciu o dyrektywę DSA, a więc również zagrożonych karami odpowiadającymi 6 proc. ich obrotów, zostały de facto zawieszone. Powód wydaje się oczywisty: obawa Brukseli przed wojną handlową ze zjednoczoną Europą, jaką Trump zapowiada zaraz po objęciu prezydentury 20 stycznia. Europejska centrala nie chce też prowokować Trumpa, zanim nie określi on, jaka będzie jego strategia wobec Ukrainy. Żywe są tu obawy, że Waszyngton dojdzie bezpośrednio do porozumienia z Moskwą ponad głowami Unii.

Z podobnych powodów także Polska, choć przejęła przewodnictwo w Unii 1 stycznia, zachowuje tu daleko idącą ostrożność. Szef MSZ Radosław Sikorski 6 stycznia w Paryżu, odpowiadając na pytanie w tej sprawie, powiedział, że „musimy przygotować się na ochronę naszego procesu demokratycznego tak, aby to Polacy wybrali prezydenta, a nie obcokrajowcy”. Oświadczenie Sikorskiego, który sam jest bardzo aktywny na X, wskazuje na obawy, że Musk może zainteresować się też głosowaniem nad Wisłą w maju, i to raczej nie wspierając kandydata KO.

W Unii wciąż bardzo silne jest jednak przekonanie w wielu krajach członkowskich, że lepiej próbować dogadać się z Trumpem na własną rękę. Co prawda Sikorski planował wyjazd razem ze swoimi niemieckimi i francuskimi odpowiednikami Annaleną Baerbock i Jeanem-Noëlem Barrotem na spotkanie z Trumpem lub jego współpracownikami w Waszyngtonie lub Mar-a-Lago, jednak z USA nigdy nie nadeszło w tej sprawie zaproszenie. Za to prezydent Andrzej Duda chciał dostać się do rezydencji prezydenta elektra na Florydzie, na razie bez skutku. To jednak udało się Giorgii Meloni, a wcześniej premierowi Węgier Viktorowi Orbánowi. W ten sposób jeszcze przed wprowadzeniem się do Białego Domu Donald Trump osiągnął to, co pozwoli mu być górą w rokowaniach z Brukselą: podzielił Unię.