Magdalena Biejat skomentowała wpisy Elona Muska. „Na razie wygląda to jak trolling”

Odnosząc się bezpośrednio do możliwości zablokowania serwisu X w Polsce, wicemarszałek stwierdziła, że toczą się dyskusje „na temat tego, co możemy zrobić, żeby lepiej kontrolować te platformy, żeby one też dbały o proces demokratyczny, a nie były wykorzystywane do wpływania na niego”. W rozmowie padły także krytyczne uwagi na temat Elona Muska, właściciela platformy X. – Elon Musk jest przykładem szczególnie skrajnym, ponieważ jest właścicielem jednej z tych platform, a jednocześnie stał się czynnym politykiem i bardzo konkretnie próbuje wpływać w tej chwili i ingerować w politykę europejską. Na razie wygląda to jak trolling, ale nie wiemy, do czego to doprowadzi – powiedziała Biejat, komentując wpisy Muska wprost krytykujące niektóre partie w krajach Europy i nawołujące do głosowania na konkretne ugrupowania.



– Ta dyskusja na tematy roli X i innych platform jest dzisiaj ważna i zadbanie o ten proces demokratyczny jest ważne. Ale to musimy robić też na poziomie Unii Europejskiej, nie tylko Polski – podsumowała Magdalena Biejat.