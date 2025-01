Zaprzysiężenie Donalda Trumpa: Kiedy obejmie urząd prezydenta USA?

Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta USA to zwieńczenie wieloetapowego procesu wyborów. Oficjalnym zwycięzcą wyborów prezydenckich, które odbyły się 5 listopada 2024 r. (tzw. Election Day), został kandydat republikanów Donald Trump. Głosowanie Kolegium Elektorskiego odbyło się 17 grudnia 2024 roku.

Kongres USA: Donald Trump zwycięzcą wyborów prezydenckich

6 stycznia 2025 roku, w trakcie uroczystego posiedzenia Kongresu USA, nastąpiło oficjalne podliczenie głosów i formalne potwierdzenie zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Posiedzeniu Kongresu przewodniczyła obecna wiceprezydent USA – i kandydatka Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich – Kamala Harris. Posiedzenie przebiegło bez zakłóceń.

Amerykańskie media relacjonowały wydarzenie przypominając o tragicznych protestach sprzed czterech lat, gdy w trakcie głosowania członków Kongresu doszło do „historycznego” szturmu na Kapitol (6 stycznia 2021 r.). Uczestnicy protestów domagali się m.in. unieważnienia wyników wyborów z 3 listopada 2020 roku (te rozstrzygnięto na niekorzyść Donalda Trumpa). W trakcie zamieszek protestującym udało się wedrzeć do sali Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Doszło również do starć protestujących z policją - śmierć poniosło pięć osób, a obrażeń doznało co najmniej 138 policjantów.

Kiedy zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA?

Na uroczyste zaprzysiężenie nowego prezydenta, czyli tzw. Inauguration Day, należy jeszcze poczekać. Zgodnie z 20. poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych początek kadencji nowego prezydenta rozpoczyna się w południe 20 stycznia kolejnego roku po wyborach prezydenckich. Uroczyste zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA nastąpi 20 stycznia (poniedziałek) w południe przed Kapitolem. Kadencja nowo wybranego prezydenta zakończy się 20 stycznia 2029 roku.