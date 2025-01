- Myślę, że 25 stycznia lub w innym terminie usiądziemy do rozmów z Trumpem. Negocjujemy, jak możemy zakończyć wojnę i powstrzymać Putina – powiedział Zełenski w rozmowie z amerykańskim blogerem, Lexem Friedmanem. Odpowiadając na pytanie o możliwość spotkania z Trumpem i Władimirem Putinem w celu podpisania traktatu pokojowego, prezydent Ukrainy zaznaczył, że Putin nie jest zainteresowany poważnymi negocjacjami.

Reklama

Bezpieczeństwo Ukrainy tylko z USA

- Putina można powstrzymać tylko siłą. Trzeba go zmusić do zaprzestania inwazji na Ukrainę – podkreślił Zełenski. Jak dodał, gwarancje bezpieczeństwa, które mogłyby zapobiec przyszłym atakom Rosji, są możliwe jedynie z udziałem USA. Zasugerował, że europejscy sojusznicy Kijowa są zbyt słabi militarnie, aby samodzielnie odeprzeć ewentualną nową agresję.

- Zawieszenie broni bez gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jedynie da Rosji czas na dozbrojenie przed kolejnym atakiem – zaznaczył ukraiński prezydent. W głowie Putina jest dokończenie okupacji naszego terytorium. To wszystko jest w jego chorej wyobraźni. Nie można czekać na jego dobrą wolę – trzeba zmusić go do zatrzymania wojny – dodał.