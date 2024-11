Kiedy wybory prezydenckie 2025 w Polsce? Najbardziej prawdopodobne dwa terminy

Zasady przeprowadzania wyborów prezydenta RP określone są w Konstytucji oraz Kodeksie wyborczym. Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia 2025 roku.

Termin wyborów prezydenckich w Polsce. Co mówi konstytucja?

Artykuł 128 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej (…)”. Ten sam termin jest powtórzony jeszcze w art. 289 Kodeksu wyborczego.

Oznacza to, że marszałek Sejmu zwykle wybiera spośród trzech do czterech możliwych terminów. Kalendarz na 2025 rok układa się tak, że wybory prezydenckie mogą się odbyć 4, 11, 18 i 25 maja. Jeśli doszłoby do drugiej tury, to na głosowanie poszlibyśmy 18 lub 25 maja, bądź 1 lub 8 czerwca.

Wybory prezydenckie 2025. Który termin jest najbardziej możliwy?

Za najbardziej prawdopodobny termin pierwszej tury wyborów następcy Andrzeja Dudy uznaje się 11 maja lub 18 maja. Przy czym nieco więcej wskazań jest na 11 maja. Za najmniej prawdopodobną datę uznaje się 4 maja – na tę datę wypada bowiem ostatni dzień przyszłorocznej majówki. Z kolei ostatnia niedziela maja (26 maja) jest odrzucana ze względu na fakt, że II tura odbywałaby się wówczas 8 czerwca. W przyszłym roku w tym dniu wypadają Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego). Dla katolików jest to jedno z ważniejszych świąt. Tradycyjnie odbywa się wówczas np. wiele uroczystości rodzinnych związanych z pierwszą komunią świętą.