Premier Grenlandii, Mute Egede, powtórzył w grudniu, że wyspa „nie jest na sprzedaż i nigdy nie będzie na sprzedaż”. Duńska premier, Mette Frederiksen, określiła propozycje Trumpa jako „absurdalne”.

Zmiana herbu Danii

Król Danii Fryderyk X zaskoczył niektórych historyków zmianą królewskiego herbu, tak aby bardziej eksponował on Grenlandię i Wyspy Owcze – co zostało również odebrane jako sygnał dla Donalda Trumpa. Przez 500 lat duńskie herby królewskie zawierały trzy korony, symbol unii kalmarskiej między Danią, Norwegią i Szwecją, która była prowadzona z Danii w latach 1397-1523. Są one również ważnym symbolem sąsiedniej Szwecji.

W odświeżonej wersji korony zostały usunięte i zastąpione bardziej widocznym niedźwiedziem polarnym i baranem niż poprzednio, aby symbolizować odpowiednio Grenlandię i Wyspy Owcze.

Foto: Kongehuset.dk

Historyczne próby przejęcia Grenlandii

Grenlandia, największa wyspa na świecie, zamieszkana przez około 57 tysięcy osób, była duńską kolonią do 1979 roku, kiedy uzyskała status autonomicznego terytorium. Od 2009 roku Grenlandia ma prawo ogłosić niepodległość w drodze referendum.